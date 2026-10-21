















宮原廉（近畿大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速154キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、宮原廉（近畿大）を紹介する。最速154キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



宮原 廉みやはら・れん（近畿大）1位～上位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名宮原 廉（みやはら・れん）所属近畿大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重182センチ／90キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速154km/h130140150160

182センチ、90キロ。最速154キロの右腕。変化球はカットボール、カーブ、フォーク、スプリット。

球種一覧ストレート最速154キロカットボール持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球スプリット持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位1位～上位将来像武田翔太（SSG）フィットする球団ヤクルトSCOUTING REPORT寸評

評価急上昇中の速球派右腕。崇徳高時代は3年春に広島県大会準優勝の実績はあるが、全国的には無名の存在だった。近畿大では1年秋にリーグ戦デビューして以降、着実に成長。今年は侍ジャパン大学代表に選出された。150キロ前後の力強い速球を主体とする投球が持ち味。カーブを決め球に使って緩急を使うこともできる。先発でも十分に通用するが、スピードボールを活かしてリリーフで起用するのも面白い。将来有望な大器だ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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