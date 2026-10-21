

















下堂翔史（日本製鉄瀬戸内）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速156キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、下堂翔史（日本製鉄瀬戸内）を紹介する。最速156キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



下堂 翔史しもどう・しょうし（日本製鉄瀬戸内）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名下堂 翔史（しもどう・しょうし）所属日本製鉄瀬戸内投打右投右打ポジション投手身長・体重175センチ／90キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速156km/h130140150160

175センチ、90キロ。最速156キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、スプリット。

球種一覧ストレート最速156キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球スプリット持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像マチャド（オリックス）フィットする球団阪神SCOUTING REPORT寸評

アマチュア球界屈指の剛腕。日本文理大では4年時に全日本大学選手権に出場して、150キロを計測した。昨年の都市対抗野球では2試合に登板。同年の日本選手権では自己最速の156キロをマークした。150キロ前後の速球を投げ込むリリーフ投手。制球力や安定感に課題を残すものの、力強いストレートには確かな可能性を感じさせる。リリーフに厚みをもたらしたい球団にはうってつけの存在。守護神になれるポテンシャルは持っている。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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