YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)






　



藤井基（三菱重工West）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ左腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、藤井基（三菱重工West）を紹介する。最速149キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









藤井 基
ふじい・もとき（三菱重工West）





下位候補
投手
左投左打







PROFILE
基本情報



選手名藤井 基（ふじい・もとき）
所属三菱重工West
投打左投左打
ポジション投手
身長・体重170センチ／73キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

149
km/h





130140150160

170センチ、73キロ。最速149キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ。




球種一覧


ストレート
最速149キロ


スライダー
持ち球


カットボール
持ち球


カーブ
持ち球


チェンジアップ
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像増居翔太（ヤクルト）
フィットする球団DeNA







SCOUTING REPORT
寸評



即戦力になりそうな実戦派左腕。神戸学院大時代は下級生からエースとなり、3年秋にはノーヒットノーランを達成している。三菱重工Westでは1年目から先発を中心に活躍。昨年の都市対抗野球では日本生命の補強選手として2試合に先発して4強入りに貢献した。140キロ台中盤のノビのあるストレートが持ち味。変化球のクオリティも高く安定して試合を作ることができる。左の先発投手が不足している球団には獲得をオススメしたい。（文・馬場遼）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



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