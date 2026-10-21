

















藤井基（三菱重工West）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、藤井基（三菱重工West）を紹介する。最速149キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



藤井 基ふじい・もとき（三菱重工West）下位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名藤井 基（ふじい・もとき）所属三菱重工West投打左投左打ポジション投手身長・体重170センチ／73キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速149km/h130140150160

170センチ、73キロ。最速149キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ。

球種一覧ストレート最速149キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像増居翔太（ヤクルト）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

即戦力になりそうな実戦派左腕。神戸学院大時代は下級生からエースとなり、3年秋にはノーヒットノーランを達成している。三菱重工Westでは1年目から先発を中心に活躍。昨年の都市対抗野球では日本生命の補強選手として2試合に先発して4強入りに貢献した。140キロ台中盤のノビのあるストレートが持ち味。変化球のクオリティも高く安定して試合を作ることができる。左の先発投手が不足している球団には獲得をオススメしたい。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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