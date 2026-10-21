

















加藤響（YBSホールディングス）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速155キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、加藤響（YBSホールディングス）を紹介する。最速155キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



加藤 響かとう・ひびき（YBSホールディングス）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名加藤 響（かとう・ひびき）所属YBSホールディングス投打右投右打ポジション投手身長・体重180センチ／86キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速155km/h130140150160

180センチ、86キロ。最速155キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速155キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像木下里都（阪神）フィットする球団中日SCOUTING REPORT寸評

社会人野球有数の速球派右腕。金足農高時代は1年夏にアルプススタンドで甲子園準優勝を見届けた。八戸学院大では怪我の影響で公式戦デビューが3年春となったが、速球を武器にリリーフとして活躍。大学時代にプロ志望届を提出するも指名漏れとなった。社会人に進んでからはコンスタントに150キロ台を計測。9月には最速を155キロに更新した。速球派リリーバーが欲しいチームにはうってつけの人材。即戦力として活躍できるか。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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