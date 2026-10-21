YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)






　



加藤響（YBSホールディングス）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速155キロ右腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、加藤響（YBSホールディングス）を紹介する。最速155キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









加藤 響
かとう・ひびき（YBSホールディングス）





下位候補
投手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名加藤 響（かとう・ひびき）
所属YBSホールディングス
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重180センチ／86キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

155
km/h





130140150160

180センチ、86キロ。最速155キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。




球種一覧


ストレート
最速155キロ


スライダー
持ち球


カットボール
持ち球


カーブ
持ち球


チェンジアップ
持ち球


ツーシーム
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像木下里都（阪神）
フィットする球団中日







SCOUTING REPORT
寸評



社会人野球有数の速球派右腕。金足農高時代は1年夏にアルプススタンドで甲子園準優勝を見届けた。八戸学院大では怪我の影響で公式戦デビューが3年春となったが、速球を武器にリリーフとして活躍。大学時代にプロ志望届を提出するも指名漏れとなった。社会人に進んでからはコンスタントに150キロ台を計測。9月には最速を155キロに更新した。速球派リリーバーが欲しいチームにはうってつけの人材。即戦力として活躍できるか。（文・馬場遼）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



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