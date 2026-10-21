

















真野凜風（日本生命）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、真野凜風（日本生命）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



真野 凜風まの・りんか（日本生命）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名真野 凜風（まの・りんか）所属日本生命投打右投右打ポジション投手身長・体重189センチ／80キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速152km/h130140150160

189センチ、80キロ。最速152キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、スプリット。

球種一覧ストレート最速152キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球スプリット持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像吉田凌（元オリックスなど）フィットする球団オリックスSCOUTING REPORT寸評

天理高では軟式野球部に所属していた異色の右腕。初めて硬式球を握った同志社大で頭角を現し、ドラフト候補と呼ばれるようになった。日本生命入社直前にトミー・ジョン手術をした影響で1年目は登板なし。2年目の昨年に戦線復帰を果たし、昨年の日本選手権では3試合に登板して準優勝に貢献した。150キロ前後のストレートと大きく曲がるスライダーが武器。日本生命ではリリーフでの登板が多く、プロでも中継ぎとして活躍しそうだ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓