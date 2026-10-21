

















中津大和（日本生命）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの外野手、中津大和（日本生命）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



中津 大和なかつ・やまと（日本生命）下位候補外野手右投左打PROFILE基本情報選手名中津 大和（なかつ・やまと）所属日本生命投打右投左打ポジション外野手身長・体重178センチ／80キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像小郷裕哉（楽天）フィットする球団巨人SCOUTING REPORT寸評

走攻守の三拍子が揃った外野手。小松大谷高時代は好守の遊撃手としてならしたが、法政大では外野手としてレギュラーを掴んだ。日本生命では1年目から1番中堅に定着。昨年の日本選手権では打率.409、1発5打点3盗塁の活躍で準優勝に貢献し、敢闘賞と優秀選手賞に選ばれた。50m走で5秒9の俊足を活かしたプレーが持ち味。パンチ力もあり、一発長打の怖さもある。万能型外野手としてチーム内で重宝される選手になりそうだ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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