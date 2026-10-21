

















柿本晟弥（パナソニック）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速151キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、柿本晟弥（パナソニック）を紹介する。最速151キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



柿本 晟弥かきもと・せいや（パナソニック）上位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名柿本 晟弥（かきもと・せいや）所属パナソニック投打右投右打ポジション投手身長・体重183センチ／80キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速151km/h130140150160

183センチ、80キロ。最速151キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速151キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位上位将来像大津亮介（ソフトバンク）フィットする球団中日SCOUTING REPORT寸評

完成度の高い社会人投手。東洋大時代はプロ志望届を提出するも指名漏れ。パナソニックに入社してからは昨年の都市対抗野球で1回戦の先発を任されるなど、エースとして活躍している。NTT西日本の補強選手として出場した今年の都市対抗は2回戦のNTT東日本戦で8回途中無失点に抑えるなど準優勝に貢献。最速151キロのストレートに鋭く曲がるスライダー、打者の手元で沈むツーシームなど多彩な球種をハイレベルに操ることができる。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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