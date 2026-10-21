

















今村龍之介（ハヤテベンチャーズ静岡）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの外野手、今村龍之介（ハヤテベンチャーズ静岡）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



今村 龍之介いまむら・りゅうのすけ（ハヤテベンチャーズ静岡）育成候補外野手右投左打PROFILE基本情報選手名今村 龍之介（いまむら・りゅうのすけ）所属ハヤテベンチャーズ静岡／24歳投打右投左打ポジション外野手身長・体重187センチ／102キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位育成将来像柳田悠岐（ソフトバンク）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

長打力不足に悩む球団にはマッチする大砲。西日本短大付高から福岡大に進学し、当時から長打力を発揮していたが、大学を中退。その後、四国ＩＬｐｌｕｓ・徳島で実力を高め、今季ハヤテに加入した。開幕直後から打ちまくり、球団初となる２桁本塁打を記録。力強く豪快なスイングで推定飛距離130メートルの特大弾を放ち、スタンドをどよめかせることも。来年からセ・リーグで導入される指名打者制度も追い風となるか。（文・栗山司）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓