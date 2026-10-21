YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)






　



今村龍之介（ハヤテベンチャーズ静岡）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの外野手、今村龍之介（ハヤテベンチャーズ静岡）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









今村 龍之介
いまむら・りゅうのすけ（ハヤテベンチャーズ静岡）





育成候補
外野手
右投左打







PROFILE
基本情報



選手名今村 龍之介（いまむら・りゅうのすけ）
所属ハヤテベンチャーズ静岡／24歳
投打右投左打
ポジション外野手
身長・体重187センチ／102キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位育成
将来像柳田悠岐（ソフトバンク）
フィットする球団DeNA







SCOUTING REPORT
寸評



長打力不足に悩む球団にはマッチする大砲。西日本短大付高から福岡大に進学し、当時から長打力を発揮していたが、大学を中退。その後、四国ＩＬｐｌｕｓ・徳島で実力を高め、今季ハヤテに加入した。開幕直後から打ちまくり、球団初となる２桁本塁打を記録。力強く豪快なスイングで推定飛距離130メートルの特大弾を放ち、スタンドをどよめかせることも。来年からセ・リーグで導入される指名打者制度も追い風となるか。（文・栗山司）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



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