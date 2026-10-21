



















石橋昂樹（大阪ガス）｜ドラフト候補2026選手名鑑。内野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの内野手、石橋昂樹（大阪ガス）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



石橋 昂樹いしばし・こうき（大阪ガス）下位候補内野手右投右打PROFILE基本情報選手名石橋 昂樹（いしばし・こうき）所属大阪ガス投打右投右打ポジション内野手身長・体重185センチ／88キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像宮﨑敏郎（DeNA）フィットする球団西武SCOUTING REPORT寸評

長打力に定評のある右の内野手。北九州市立大時代には4年春のリーグ戦で三冠王に輝いている。大阪ガスでは2年目の今年から4番に定着。5月のJABA東北大会では19打数8安打1本塁打の活躍で優勝に大きく貢献した。好不調の波はあるものの、力強い打撃には魅力がある。現在は三塁手での出場が多いが、大学時代は遊撃手の経験を持ち、ユーティリティ的な起用も可能。打てる内野手が欲しい球団にとっては絶好の人材である。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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