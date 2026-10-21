白夜の北欧、ピラミッド、大氷河…絶景とロマンを詰め込んだ108日間の「世界一周クルーズ」「Voyage135」

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、大型客船「パシフィック・ワールド号」で就航する世界一周クルーズ「Voyage135（ヨーロッパ周遊＆アラスカコース）」に注目。2030年4月19日（金）出航の108日間にわたる航海の情報とともに、過去最多となる全25寄港地をめぐる見どころや旅の魅力をお届けします。ピースボート世界一周クルーズを企画・実施する株式会社ジャパングレイスは、大型客船「パシフィック・ワールド号」で就航する世界一周クルーズ「Voyage135（ヨーロッパ周遊＆アラスカコース）」を発表しました。本クルーズは、2030年4月19日に横浜を出航し、アジア、エジプト、地中海と北欧のヨーロッパ各地、北米、カリブ海、中米、そしてアラスカへと続く全25寄港地を108日間でめぐるクルーズで、寄港地数は、これまでのピースボート世界一周クルーズのなかで最多となります。地球規模の自然、文化、歴史に出会える特別な旅を提供します。ベストシーズンを迎える初夏のヨーロッパでは、地中海の各国から西ヨーロッパ、東欧のポーランド、北欧4カ国をめぐります。「シェンゲン協定」により対象国間を出入国審査なしで移動できるため、船を一時下船して寄港地から離れた都市や観光地へ足を延ばすこともできます。また、オーバーランドツアーも多数ご用意しています。エジプトはサファガ、ポートサイドの2寄港地、米国はニューヨーク、サンフランシスコ、アラスカのケチカン、スワードを含む4寄港地を訪問します。さらに、スエズ運河とパナマ運河という世界2大運河の通航、ノルウェー最大のソグネフィヨルドとアラスカのフィヨルドを本船で遊覧する航路は、このクルーズならでは。初夏の北欧・バルト海の航海は、世界一周クルーズのなかでも「もっとも美しい航路」のひとつとして人気です。本クルーズでは、国境を越えて鉄道やバスで自由に移動できるヨーロッパならではの特性を活かし、予算や目的地、移動ルートや宿泊をご自身で自由に手配する「一時下船（フリートラベル）」に加え、空路や陸路で遠方を訪れて次の寄港地で再び船に合流する「オーバーランドツアー」も多数ご用意しています。船旅と陸旅を組み合わせることで、旅の楽しみ方はぐんと広がります。歴史と絶景に彩られた地中海、芸術と美しい街に出会う西ヨーロッパ、中世の歴史が息づく東欧、そして雄大な自然が広がる北欧。ギリシャからデンマークまで多彩な魅力にふれ、その土地ならではの風景や文化との出会いが、旅をより豊かで思い出深いものにしてくれます。神話のふるさとアテネへとつながるピレウス（ギリシャ）、エフェソス遺跡を擁するクシャダス（トルコ）、運河と芸術の都アムステルダム（オランダ）など、多彩な街が旅人を迎えます。ル・アーブル（フランス）からは“孤島の修道院”世界遺産モン・サン・ミシェルへ、琥珀の古港グダンスク（ポーランド）では戦禍と復興の歴史が刻まれた街並みを歩きます。地中海から西ヨーロッパ、東欧、北欧まで、各国の風景や世界遺産、食文化にふれるひとときをお楽しみください。長い冬を越えた北欧の夏は、白夜の柔らかな白い光と深く青い湖、緑豊かな森に彩られます。オスロ（ノルウェー）、ストックホルム（スウェーデン）、ヘルシンキ（フィンランド）、タリン（エストニア）、コペンハーゲン（デンマーク）に加え、ノルウェー最大のソグネフィヨルドを本船で遊覧。7万トン超のパシフィック・ワールド号でさえ小さく見えるほどの圧倒的な大自然を、全身で味わうことができます。紅海沿いのサファガからはエジプト文明の中心地・ルクソールへ。王家の谷やハトシェプスト女王葬祭殿など、ナイル川を挟んだ東西の地に遺された神殿と墳墓の数々をめぐります。スエズ運河通航後のポートサイドからは、ピラミッドやスフィンクスが待つ首都カイロへと向かいます。2025年11月にグランドオープンした大エジプト博物館では、約10万点にのぼる古代エジプトの遺物を見ることができます。数千年の栄華を今に伝える壮麗な遺跡は、古代と現代が交差するタイムトラベルのような感動をもたらしてくれるでしょう。世界の最先端をゆくニューヨークでは、多様な食文化やエンターテインメントとの心躍る体験が待っています。風光明媚なサンフランシスコ、カリブ海のリゾート・オーチョリオス（ジャマイカ）を経て、中米パナマのコロンからは「世界の貿易と国際協力の大動脈」パナマ運河を通航します。世界有数の環境先進国として知られるパナマでは、自然と都市が共存する多様な魅力に出会えます。航海の終盤には、両岸に森をたたえた雄大なアラスカフィヨルドと青白く輝く巨大な氷河を、本船から間近に眺めるフィヨルド遊覧の時間も待っています。クルーズ名：Voyage135（ヨーロッパ周遊＆アラスカコース）期間：2030年4月19日（金）〜2030年8月4日（日）［108日間］発着地：横浜発着使用客船：パシフィック・ワールド号（総トン数：77,441トン）主要寄港地：香港、シンガポール、コロンボ、サファガ、ポートサイド、サントリーニ島、クシャダス、ピレウス、カタニア、バレンシア、ル・アーブル、アムステルダム、オスロ、ストックホルム、ヘルシンキ、タリン、グダンスク、コペンハーゲン、ニューヨーク、オーチョリオス、コロン、マンサニージョ、サンフランシスコ、ケチカン、スワード（全25寄港地）最少催行人数：1,000名添乗員：日本人添乗員が同行するほか、医師と看護師が乗船します食事：朝106回、昼106回、夕106回その他：海外旅行保険加入必須／大人1名につき未就学児1名無料