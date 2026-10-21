







10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。社会人野球の企業チームに加え、独立リーグやハヤテベンチャーズ静岡でプレーする野手にも注目したい。本稿では、徳島インディゴソックスの渡邊隼輔ら、選手名鑑に掲載した18人を一挙紹介。企業チームの8人、独立リーグ・ハヤテの10人について、打撃・走塁・守備の持ち味を寸評で確認する。［1/2ページ］





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社会人野球・企業チームの野手（8人）



山田 虎太郎（JR四国／右投両打）



今年の都市対抗・東海理化戦で3安打を放ち、全国舞台での強烈なアピールを果たした大型選手。



スピードを活かした走攻守すべてでの一歩目の速さは、本来ポジションの遊撃手や今季から本格的に取り組んでいる外野での守備面でもチームを助ける確かな支えとなっている。



試合ごとの浮き沈みにはまだ課題を残すが、周囲に笑いが絶えない明るいキャラクターは、汎用性の高さと同時に必要不可欠な要素となりそう。（文＝寺下友徳）





佐々木 大輔（東邦ガス／右投左打）



豪快なスイングで球場をざわつかせる内野手。富士大4年時は同級生の麦谷（オリックス）ら計7人がプロ志望届を提出も、自身のみドラフト指名がなく悔しい思いをした。



東邦ガス入社後はすぐにレギュラーを獲得し、昨年4月のJABA京都大会では3試合で2本塁打、打率.600と打棒が爆発。



思い切りのよいフルスイングは、試合の空気を変える魅力がある。



遊撃守備も上達しているが、プロではより打力を生かせるポジションが現実的だろう。（文＝尾関雄一朗）















清水 智裕（ヤマハ／右投右打）



がっちりとした体格から外野の頭を越える長打を連発する強打者。



インパクトが強く、プロのスカウトも度肝を抜いたというフリー打撃では、左翼や中堅へ飛距離十分の大飛球を次々と放つ。



二塁送球が1.8秒を切る鉄砲肩も魅力。その高いポテンシャルに加え、社会人２年間で捕手としての身のこなしも滑らかになり、守備面でも飛躍的な成長を遂げた。



今季は公式戦でマスクをかぶる機会も増え、「打てる捕手」として存在感を高めている。（文＝栗山司）





相羽 寛太（ヤマハ／右投右打）



守備力の高さに定評のある遊撃手。堅実にさばくだけでなく、二遊間や三遊間の打球に素早く追いつき、打者走者をアウトにする。



社会人入社後は、課題だった打力を磨き続け、年々成長。コツコツと努力を重ねて、バットが振れる選手に変貌。



スタンドに放り込めるパワーを会得し、昨年の都市対抗では首位打者賞（打率.467）を獲得した。



侍ジャパンU-23代表に選ばれるなど国際経験も豊富。即戦力の内野手を求める球団にとって魅力的な存在だ。（文＝栗山司）















中津 大和（日本生命／右投左打）



走攻守の三拍子が揃った外野手。小松大谷高時代は好守の遊撃手としてならしたが、法政大では外野手としてレギュラーを掴んだ。



日本生命では1年目から1番中堅に定着。昨年の日本選手権では打率.409、1発5打点3盗塁の活躍で準優勝に貢献し、敢闘賞と優秀選手賞に選ばれた。



50m走で5秒9の俊足を活かしたプレーが持ち味。パンチ力もあり、一発長打の怖さもある。



万能型外野手としてチーム内で重宝される選手になりそうだ。（文＝馬場遼）





笹原 愛斗（日本新薬／右投右打）



強肩強打の捕手。九州共立大ではリーグ戦通算5本塁打の打てる捕手として活躍したが、一昨年のドラフト会議では指名漏れして社会人野球に進んだ。



日本新薬では2年目の今年から正捕手に定着。チームの4年ぶり都市対抗野球出場に貢献して、本大会でも9打数4安打と結果を残した。



パンチ力のある打撃と遠投120mの強肩が武器。この1年で実戦経験を積み、勝てる捕手になってきた。



即戦力捕手が欲しいチームは獲得を検討するだろう。（文＝馬場遼）















石橋 昂樹（大阪ガス／右投右打）



長打力に定評のある右の内野手。北九州市立大時代には4年春のリーグ戦で三冠王に輝いている。



大阪ガスでは2年目の今年から4番に定着。5月のJABA東北大会では19打数8安打1本塁打の活躍で優勝に大きく貢献した。



好不調の波はあるものの、力強い打撃には魅力がある。現在は三塁手での出場が多いが、大学時代は遊撃手の経験を持ち、ユーティリティ的な起用も可能。



打てる内野手が欲しい球団にとっては絶好の人材である。（文＝馬場遼）





天井 一輝（NTT西日本／右投左打）



走攻守の三拍子が揃った外野手。亜細亜大時代には侍ジャパン大学代表に選ばれるなど、東都大学リーグ屈指の外野手として活躍した。



NTT西日本でも1年目からレギュラーに定着。2年目の昨年は春先に左手首の骨折と靭帯損傷の怪我を負ったが、都市対抗野球で復帰してからは安定して結果を残している。



俊足を活かしたプレーが持ち味で、打撃や守備の技術も秀逸。



即戦力として様々な場面で活躍してくれそうな期待が持てる選手だ。（文＝馬場遼）





























10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。社会人野球の企業チームに加え、独立リーグやハヤテベンチャーズ静岡でプレーする野手にも注目したい。本稿では、徳島インディゴソックスの渡邊隼輔ら、選手名鑑に掲載した18人を一挙紹介。企業チームの8人、独立リーグ・ハヤテの10人について、打撃・走塁・守備の持ち味を寸評で確認する。［2/2ページ］





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独立リーグ・ハヤテの野手（10人）



桂 健斗（徳島インディゴソックス／右投右打）



徳島インディゴソックスが近年輩出している「一芸ドラフト指名」の代表格。



坂出高時代は恒常的部員不足と闘いながらも最後の夏に二塁送球タイム1秒8台の強肩を披露。



「もっと上のレベルで野球がしたい」と進んだ四国アイランドリーグplusでは岸本暖、関本勇輔といった先輩捕手の壁に跳ね返されながらも、身体づくりをより強い送球につなげる大きな軸は見失わなかった。



インサイドワーク・打撃などは課題山積も伸びしろは十分だ。（文＝寺下友徳）





池田 凜（徳島インディゴソックス／右投左打）



履正社高2年夏に正二塁手として夏の甲子園優勝。



明治大を経て進んだ徳島インディゴソックスでの2年間で四国アイランドリーグplusの顔となる実績を手にした中距離砲。



リーグ戦は2年連続3割・50打点・20盗塁以上と実戦に対する対応力が目を引く。特に出塁率の高さは出色で、昨シーズンは歴代最高となる.491、今季も.422。



今季は本職である二塁手の他に外野手にも挑戦、夏場以降は好守を連発するなどプレーの幅も大きく広げている。（文＝寺下友徳）















渡邊 隼輔（徳島インディゴソックス／右投両打）



「ドラフトキング」四国アイランドリーグplus所属・徳島インディゴソックスがトッププロスペクトとして送り出すショートストップ。



生光学園高時代から右打席一塁駆け抜け4秒3を切る身体能力が武器であるが、徳島加入1年目の今季は「二塁手の池田凜さんから色々と教わっている」守備面が大きく成長。



セカンドシーズンからは人生初の左打席でも快打を連発し「素材だけで支配下指名でも十分納得」とNPBスカウトをもうならせている。（文＝寺下友徳）





寺井 広大（徳島インディゴソックス／右投左打）



遠くに飛ばす能力は四国アイランドリーグplus屈指の高卒2年目内野手。



試合前のフリーバッティングでは常に柵越えを連発し、今季公式戦での3本塁打はいずれも「打った瞬間」。



その一方今年2月・埼玉西武2軍との交流戦では外角スライダーを左前に落とす先制打。



決して脚が速くない中でもリーグ戦6盗塁をマークするなど巧さも併せ持つ、神村学園伊賀高では高校通算24本塁打。1学年下の西川篤夢（広島）に続くNPB入りを期す。（文＝寺下友徳）





藤原 佑（徳島インディゴソックス／右投両打）



2024年夏の甲子園で8強入り「大社旋風」のリードオフマンを担った超速外野手。



高校時代は右打のみだったが、徳島入団1年目途中から左打に挑戦。一塁駆け抜けタイム3秒8に届く俊足がいっそう際立つようになった。



今季は「9番・左翼手」として定位置を確保。昨シーズンの11から25と倍増した盗塁数に加え、9月6日の高知ファイティングドッグス戦で本塁打を放つなど打力にも大きな成長が。



再び大観衆を驚かす準備は整いつつある。（文＝寺下友徳）















東門 寿哉（徳島インディゴソックス／右投左打）



今季の四国アイランドリーグplusでは主に1・3番を務め公式戦250打数94安打5本塁打41打点49盗塁で徳島インディゴソックス入団1年目にして首位打者・盗塁王のタイトルを獲得。



昨シーズンまで2年間、社会人・ニチダイで主力を張った実力を存分に見せ付けたスプレーヒッター。



沖縄県出身ながら高校からは大分県の日本文理大附高・日本文理大でプレー。



常に上を狙って進路を決めてきた前向きな姿勢は25歳を迎えても一切変わらない。（文＝寺下友徳）





南 雅人（高知ファイティングドッグス／右投右打）



今季テスト入団でYBS柏から高知ファイティングドッグスの門を叩いた右スラッガー。



開幕当初は9番が定位置だったが、鉄人リストを利したコンパクトな強スイングで徐々にアピールを積み上げて四国アイランドリーグplusセカンドシーズンからは阪神に進んだガルシアに代わり4番に抜てきされた。



リーグ戦最終成績は67試合に出場232打数72安打11本塁打45打点18盗塁。打率.310はリーグ3位。



ライトからホームへ突き刺す強肩も光る。（文＝寺下友徳）





西野 日向（愛媛マンダリンパイレーツ／右投左打）



韋駄天がそろう四国アイランドリーグplusに今季新たに現れたスピードスター。



社会人・ショウワコーポーレーションから愛媛マンダリンパイレーツに進んだ開幕当初は二遊間でのプレーが続いたが、途中から中堅手にコンバートされたことで「感覚でスタートできる」盗塁能力や一塁駆け抜け3秒9台の速さが一気に開花した。



リーグ戦の盗塁数は42で2位。



松山聖陵高時代に3年間を過ごした愛媛県松山市からNPBへの扉を開きにいく。（文＝寺下友徳）















今村 龍之介（ハヤテベンチャーズ静岡／右投左打）



長打力不足に悩む球団にはマッチする大砲。西日本短大付高から福岡大に進学し、当時から長打力を発揮していたが、大学を中退。



その後、四国ＩＬｐｌｕｓ・徳島で実力を高め、今季ハヤテに加入した。



開幕直後から打ちまくり、球団初となる２桁本塁打を記録。力強く豪快なスイングで推定飛距離130メートルの特大弾を放ち、スタンドをどよめかせることも。



来年からセ・リーグで導入される指名打者制度も追い風となるか。（文＝栗山司）





廣沢 新太郎（ハヤテベンチャーズ静岡／右投左打）



遅咲きのスピードスター。福岡工大城東高から九州総合スポーツカレッジへ。



一度は野球を離れることも考えたが、周囲の勧めがあって継続。九州アジアリーグ・大分、ＢＣリーグの茨城でプレーした。



今季よりハヤテに加入すると一気にブレーク。球団初となるファームの月間ＭＶＰを獲得し、フレッシュオールスターにも出場した。



年間を通してコンスタントに安打を放ち、30盗塁以上を記録。走力は即１軍でも通用する大きな武器だ。（文＝栗山司）













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【了】









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