







10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。社会人野球の企業チームと独立リーグには、即戦力が期待される実戦派から高い将来性を秘めた速球派まで、多彩な投手が揃う。本稿では、沢山優介（ヤマハ）、柿本晟弥（パナソニック）ら20人を紹介。企業チーム所属12人、独立リーグ所属8人の投球の特徴やこれまでの歩みを寸評で振り返る。［1/2ページ］





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社会人野球・企業チームの投手（12人）



長野 健大（JFE西日本／右投右打）



天理大時代から総合力を評価されていた実戦的な好右腕。



JFE西日本入社後は、得意球であるカットボールに磨きをかけ、入社1年目から主戦格として各種大会のマウンドに立ち続ける。



ドラフト解禁年となる今年は、都市対抗で8強入り、愛知県で開催されたアジア大会に向けて編成された侍ジャパン社会人代表に選出と、充実のシーズンを過ごしている。



先発、中継ぎどちらでも安定感を欠かない即戦力として、プロに飛び込みたい。





武藤 祐介（日本製鉄山口／右投右打）



球速表示以上の威力を感じさせる、重厚な速球が武器の本格派右腕。高めで押し込む球威に、高速スライダーとツーシームのコンビネーションが光る。



2023年に延岡学園高から高卒入社し、2年目以降、着実にチームのエースに上り詰めた。



一昨年はJFE西日本の補強選手として都市対抗登板を経験。



ドラフト解禁年だった昨年は指名漏れとなったが、高卒4年目の若干22歳。将来性のある右腕に、引き続きプロのスカウトも熱視線を送る。





今仲 泰一（Honda鈴鹿／右投右打）



高卒5年目の成長株。健大高崎高時代は3年春の甲子園で登板している。



Honda鈴鹿に入社後、3年目から4年目の夏頃までは右肩のケガで投げられない時期が続いた。



しかし完治後のパフォーマンスは順調で、今年の都市対抗予選では第6代表決定トーナメントで2度先発。負ければ予選敗退が決まる試合でいずれも快投し、チームを救った。



最速152キロのストレート、打者の手元で変化するスライダーやフォークは良質で、ドラフト戦線に浮上した。（文＝尾関雄一朗）















池村 健太郎（トヨタ自動車／左投左打）



完成度の高い先発型左腕。宇部鴻城高では3年夏にエースとして甲子園に出場、愛知学院大では4年秋にベストナイン受賞歴がある。



トヨタ自動車に入社して3年目の今年4月、JABA岡山大会で2試合を完投して自責点1の好投。



クセのない投球フォームから投げるストレートは伸びや球筋がよくなり、スライダーやカーブ、チェンジアップなども交ぜてしっかりと試合を作る。



名門チームの主戦を任され、プロ側からの注目度も再燃している。（文＝尾関雄一朗）





後藤 凌寿（トヨタ自動車／右投右打）



社会人3年目の速球派右腕。小所帯の野球部だった四日市商高時代から潜在能力が関係者間で評判になり、東北福祉大3年秋に球速152キロをマーク。



トヨタ自動車に入社後、1年目の日本選手権で自己最速を155キロに伸ばした。



好調時のストレートは目を見張る威力で、スライダーも決め球に投球を組み立てる。



昨年は春先から調子が上がらなかったが、復調傾向の今年は都市対抗予選で3試合に登板し、プロのスカウト陣も引き続き気にかけている。（文＝尾関雄一朗）





清川 大雅（三菱自動車岡崎／右投右打）



投げっぷりのよい快速球リリーバー。花巻東高では主に二塁手で、同志社大で本格的に投手となった。



三菱自動車岡崎に入社した昨年、最速150キロのストレートとスライダー、フォークで抑え役として活躍。



準優勝した都市対抗で4試合5回を投げ無失点、日本選手権でもタイブレークを含む2試合3回1/3で失点を許さなかった。



2年目の今年は、都市対抗予選で2試合続けて打ち込まれるなど苦杯をなめたが、本来の出来ならプロでも即戦力候補だ。（文＝尾関雄一朗）















沢山 優介（ヤマハ／左投左打）



唯一無二の角度を持つ長身左腕。150キロ超のストレートを真上から投げ下ろし、三振の山を築いていく。



掛川西高時代からスケール感のある逸材としてドラフト候補に挙がり、ヤマハ入社後は年を追うごとに安定感を高めてきた。



今年はブラジル代表の一員としてＷＢＣに出場して好投。補強選手として臨んだ都市対抗でも２回を無失点に抑え、スカウト陣にアピールした。



過去２年のドラフト漏れの悔しさをバネに、さらなる成長を遂げている。（文＝栗山司）





柿本 晟弥（パナソニック／右投右打）



完成度の高い社会人投手。東洋大時代はプロ志望届を提出するも指名漏れ。



パナソニックに入社してからは昨年の都市対抗野球で1回戦の先発を任されるなど、エースとして活躍している。



NTT西日本の補強選手として出場した今年の都市対抗は2回戦のNTT東日本戦で8回途中無失点に抑えるなど準優勝に貢献。



最速151キロのストレートに鋭く曲がるスライダー、打者の手元で沈むツーシームなど多彩な球種をハイレベルに操ることができる。（文＝馬場遼）





真野 凜風（日本生命／右投右打）



天理高では軟式野球部に所属していた異色の右腕。初めて硬式球を握った同志社大で頭角を現し、ドラフト候補と呼ばれるようになった。



日本生命入社直前にトミー・ジョン手術をした影響で1年目は登板なし。



2年目の昨年に戦線復帰を果たし、昨年の日本選手権では3試合に登板して準優勝に貢献した。



150キロ前後のストレートと大きく曲がるスライダーが武器。日本生命ではリリーフでの登板が多く、プロでも中継ぎとして活躍しそうだ。（文＝馬場遼）















加藤 響（YBSホールディングス／右投右打）



社会人野球有数の速球派右腕。金足農高時代は1年夏にアルプススタンドで甲子園準優勝を見届けた。



八戸学院大では怪我の影響で公式戦デビューが3年春となったが、速球を武器にリリーフとして活躍。



大学時代にプロ志望届を提出するも指名漏れとなった。社会人に進んでからはコンスタントに150キロ台を計測。9月には最速を155キロに更新した。



速球派リリーバーが欲しいチームにはうってつけの人材。即戦力として活躍できるか。（文＝馬場遼）





藤井 基（三菱重工West／左投左打）



即戦力になりそうな実戦派左腕。神戸学院大時代は下級生からエースとなり、3年秋にはノーヒットノーランを達成している。



三菱重工Westでは1年目から先発を中心に活躍。昨年の都市対抗野球では日本生命の補強選手として2試合に先発して4強入りに貢献した。



140キロ台中盤のノビのあるストレートが持ち味。変化球のクオリティも高く安定して試合を作ることができる。



左の先発投手が不足している球団には獲得をオススメしたい。（文＝馬場遼）





下堂 翔史（日本製鉄瀬戸内／右投右打）



アマチュア球界屈指の剛腕。日本文理大では4年時に全日本大学選手権に出場して、150キロを計測した。



昨年の都市対抗野球では2試合に登板。同年の日本選手権では自己最速の156キロをマークした。



150キロ前後の速球を投げ込むリリーフ投手。制球力や安定感に課題を残すものの、力強いストレートには確かな可能性を感じさせる。



リリーフに厚みをもたらしたい球団にはうってつけの存在。守護神になれるポテンシャルは持っている。（文＝馬場遼）





























10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。社会人野球の企業チームと独立リーグには、即戦力が期待される実戦派から高い将来性を秘めた速球派まで、多彩な投手が揃う。本稿では、沢山優介（ヤマハ）、柿本晟弥（パナソニック）ら20人を紹介。企業チーム所属12人、独立リーグ所属8人の投球の特徴やこれまでの歩みを寸評で振り返る。［2/2ページ］





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独立リーグの投手（8人）



石井 康輝（徳島インディゴソックス／右投右打）



「リリースの角度は低いが、ボールの強さとカットボールでピッチングができる」（某NPBスカウト）最速155キロ右腕。



夏場には調子を落とす時期もあったが「岡本哲司監督とも話しながら取り組んできた」改善アプローチが功を奏し、リーグチャンピオンシップでは最速154キロを出し一段レベルを上げた状態に。



「もうやるしかない。あとは気持ち」と話す闘争心は高知ファイティングドッグス時代の石井大智（阪神）を彷彿とさせる。（文＝寺下友徳）





鎌田 州真（徳島インディゴソックス／右投左打）



石井康輝、荒木誠也ら徳島インディゴソックス大卒2年目右腕に先鞭を示した最速155キロ右腕。



侍ジャパンU-15代表・国士舘高では大型内野手として鳴らし投手転向は国士舘大からの変わり種。



豪快な縦回転フォームから繰り出すストレートと落差の大きいフォークなどを武器に、今季はリリーフとしてリーグ戦30試合・38回を投げ42奪三振・防御率1.18。



「相手の嫌がるタイミングで腕が振れる」とNPBスカウトからの高評価を得ている。（文＝寺下友徳）















山下 健信（徳島インディゴソックス／右投右打）



今季は四国アイランドリーグplusで23試合・73回3分の1を投げ8勝2敗3ホールド、最優秀防御率1.35に輝いた徳島インディゴソックス・ローテーションの軸。



興国高を経て進んだ関西大では目立った存在ではなかったが、徳島の地では自負する「再現性の高さ」を鍛えこみ、セカンドシーズンからは先発に定着。



アウトローへの最速152キロ、常時140キロ後半ストレートとスライダーの投げ分けで、98奪三振と高い三振奪取率も示した。（文＝寺下友徳）





黒木 大地（徳島インディゴソックス／右投右打）



今季、帝京高から四国アイランドリーグplus・徳島インディゴソックスに進んだ大型右腕。



春先は身体づくりに専念しプロに挑む心技体を鍛えながら非公式戦で登板。



満を持して挑んだ7月下旬から8月上旬にかけてのリーグ戦先発では3イニング前後のイニングでも自己最速150キロの強いストレートと、落差の大きいフォーク、パワーカーブで潜在能力の一端を示した。



工藤泰成（阪神）の徳島時代と同じくジムトレーニングの常連でもある。（文＝寺下友徳）















荒木 誠也（徳島インディゴソックス／右投右打）



山下健信との2本柱で徳島インディゴソックスの四国アイランドリーグplus総合優勝に貢献。



徳島1年目は公式戦6試合の登板に留まるも今季は「先発を続けることでルーティンができた」こと、疲労がたまった中でもトレーニングを継続したことで球速が最速150キロ・常時140キロ中盤へ。



宝刀スライダー、カットボールの精度も増し、リーグ戦16試合69回を投げ5勝2敗53奪三振・リーグ２位の防御率1.57と飛躍的成長を遂げている。（文＝寺下友徳）





渡邉 都斗（高知ファイティングドッグス／左投左打）



今季の四国アイランドリーグplus全選手中、最もNPB球団の注目を集める高知ファイティングドッグスの剛腕。



昨シーズン、多くの球団から調査書を得ながら指名漏れに終わった悔しさを胸に、今季はすべての項目でのスケールアップ。



最速153キロ、常時140キロ後半のストレートにスライダーと新たな武器に加えたフォークがうなり、リーグ戦19試合・99回3分の1を投げ9勝4敗1ホールド121奪三振・防御率2.11と圧巻の成績を残した。（文＝寺下友徳）















窪田 寛之（愛媛マンダリンパイレーツ／右投右打）



大分商高では控え遊撃手。聖カタリナ大で森浩昭監督（当時）に薦められ投手に転向すると2年秋からの5シーズンで14勝。



226回3分の2を投げるタフネスぶりを発揮。



プロ志望届提出も指名はなく、四国アイランドリーグplus・愛媛マンダリンパイレーツに入団。



1・2年目は主に先発を務め3年目の今季、クローザーとして最速154キロのストレートと落ち球を武器に41試合登板で14セーブ。セーブ王タイトルを手土産にNPB指名を待つ。（文＝寺下友徳）





山田 空暉（愛媛マンダリンパイレーツ／右投右打）



愛工大名電高卒4年目にして愛媛マンダリンパイレーツ、四国アイランドリーグplusの顔となった右腕。



1・2年目は勝味に恵まれない不運が続いたが、昨シーズンはリーグ戦9勝1ホールドをあげチームの独立リーグ日本一に大きく貢献。



今季は23試合に登板し10勝8敗1ホールドをマークした。また132回3分の1・146奪三振はいずれもリーグトップ。



140キロ中盤ストレートとスライダーをテンポよく投げ分けるクレバーさも特長である。（文＝寺下友徳）













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【了】









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