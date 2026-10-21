







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ3連覇を逃して迎える今オフの動きが注目されている。既に様々な選手が獲得候補に挙がっているが、米メディア『スポーツイラストレイテッド』は、クローザーに限っては必要性が低いと主張している。



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今季のドジャースは新加入のエドウィン・ディアス投手をクローザーに据えたが、度重なる故障の影響でまともに稼働できず。空いた穴はタナー・スコット投手ら複数人で埋めていた。



そのチームに対し、同メディアは「今オフは新たなクローザーの獲得に大金を投じない方が賢明だろう。特に、ナリーグ優勝決定シリーズで浮き彫りになった問題の多くは、複数の投手でクローザーを務める体制への懸念ではなく、打線の得点力不足にあったからだ。その代わりに、来季はスコットかディアス、あるいは両投手が信頼できる存在になることを期待しつつ、その資金を他の補強ポイントに充てる必要がある」と提言している。



得点力が上がればクローザーの出番は少なくなるため、結果的に弱みは隠せるという見方もできそうだが、ドジャースフロントは今後どのように動くのだろうか。











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