【放送予定】ドラフト2026　テレビ番組表　ネット生配信情報一覧｜2026年…

プロ野球 最新情報
「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日（木）に開催される。高校生、大学生、社会人、独立リーグなどからプロ入りを目指す選手たちが、運命の時を迎える。ここでは、ドラフト会議のテレビ中継、ラジオ放送、インターネット配信の予定をまとめている。※放送局・配信サービス・放送時間は変更される場合があります。
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1巡目から育成指名終了まで一挙生配信！
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放送局・時間
＜地上波＞
TBS系列全国ネット放送
16時40分～（ドラフト2巡目まで）
＜CS＞
スカイA
16時30分～21時00分
ドラフト1位指名から12球団の最終指名、育成選手の指名終了まで完全生中継予定。
＜ラジオ放送＞
ニッポン放送
16時45分頃～全球団のドラフト1位指名確定まで
「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」内で生中継。
＜インターネット配信＞
DAZN
16時20分～
U-NEXT
16時40分～育成選手指名終了までライブ配信予定
TVer
16時40分～19時54分
TBS系列の「プロ野球ドラフト会議2026」をリアルタイム配信予定
※テレビ・ラジオ・インターネットの放送・配信時間は変更される場合があります。
同日のドラフト特番
＜地上波＞
第2部「THE 運命の1日」（TBS系列）
第1部終了後～19時54分
出演者：小泉孝太郎、有働由美子、古田敦也、アンガールズ、藤本美貴ほか
＜CS＞
「第7回プロ野球仮想ドラフト会議」（スカイA）
14時15分～16時30分（再放送）
出演者：古田敦也、山本昌、福留孝介、岩村明憲、西尾典文ほか
「プロ野球ドラフト後夜祭！2026」（スカイA）
21時00分～23時15分（生放送）
出演者：谷繁元信、里崎智也、上重聡
※番組内容・放送時間は変更される場合があります。
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【了】