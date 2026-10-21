【放送予定】ドラフト2026　テレビ番組表　ネット生配信情報一覧｜2026年…

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「2026年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が10月22日（木）に開催される。高校生、大学生、社会人、独立リーグなどからプロ入りを目指す選手たちが、運命の時を迎える。ここでは、ドラフト会議のテレビ中継、ラジオ放送、インターネット配信の予定をまとめている。※放送局・配信サービス・放送時間は変更される場合があります。

ドラフト会議観るならU-NEXT！

1巡目から育成指名終了まで一挙生配信！

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放送局・時間

＜地上波＞

TBS系列全国ネット放送

16時40分～（ドラフト2巡目まで）

＜CS＞

スカイA

16時30分～21時00分

ドラフト1位指名から12球団の最終指名、育成選手の指名終了まで完全生中継予定。

＜ラジオ放送＞

ニッポン放送

16時45分頃～全球団のドラフト1位指名確定まで

「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」内で生中継。

＜インターネット配信＞

DAZN

16時20分～

U-NEXT

16時40分～育成選手指名終了までライブ配信予定

TVer

16時40分～19時54分

TBS系列の「プロ野球ドラフト会議2026」をリアルタイム配信予定

※テレビ・ラジオ・インターネットの放送・配信時間は変更される場合があります。

同日のドラフト特番

＜地上波＞

第2部「THE 運命の1日」（TBS系列）

第1部終了後～19時54分

出演者：小泉孝太郎、有働由美子、古田敦也、アンガールズ、藤本美貴ほか

＜CS＞

「第7回プロ野球仮想ドラフト会議」（スカイA）

14時15分～16時30分（再放送）

出演者：古田敦也、山本昌、福留孝介、岩村明憲、西尾典文ほか

「プロ野球ドラフト後夜祭！2026」（スカイA）

21時00分～23時15分（生放送）

出演者：谷繁元信、里崎智也、上重聡

※番組内容・放送時間は変更される場合があります。

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【了】