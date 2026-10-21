アリナミン製薬の整腸薬ブランド「ビオスリー」は、2026年10月より、初めての人でも試しやすい15日分＊1の「トライアルサイズ（90錠）」を販売する。

発売を記念し、ブランドアンバサダーである中村アンさんとともに、腸活で注目したい「酪酸菌」の大切さを伝える『中村アンさんと３ついいことビオスリー』キャンペーンを開始する。

同社が行った調査＊2によると「酪酸菌」という言葉を“見聞きしたことがある”と回答した割合は16.4％と前年から4.8ポイント増加し、認知は拡大傾向にある。一方で「酪酸菌」が“どのような菌か特徴まで知っている”と回答した割合は3.9％にとどまり、認知者のおよそ4人に1人しか特徴まで理解していないことが判明した。

酪酸菌は、大腸のエネルギー源となる酪酸をつくりだし、大腸のバリア機能を支えるほか、善玉菌と共生しながら腸内フローラを整える働きを持つ、腸活に有用な菌。しかし、普段の食事だけでは摂りにくいことでも知られている。

同社のビオスリーには、酪酸菌だけでなく、乳酸菌・糖化菌も配合。この相性が良い3つの菌が小腸から大腸の部位ごとに働くことで、腸内フローラと大腸のバリア機能を改善し、日ごろの便通を整えるという。

同企画では、健康的で飾らないライフスタイルが魅力の中村アンさんとともに、腸活における酪酸菌の重要性や、ビオスリーの魅力を発信し、毎日の腸活に酪酸菌を取り入れるきっかけになることを目指していく。

「酪酸菌」とは

酪酸菌は、大腸のエネルギー源となる酪酸をつくりだし、大腸のバリア機能を支える菌。善玉菌と共生しながら腸内フローラを整える働きがある。食品においては、ぬか漬けや臭豆腐などといった限られたものにしか含まれていないため、普段の食事だけでは摂りにくい菌でもあるとのこと。

【中村アンさんと３ついいことビオスリー】キャンペーン概要

キャンペーン(1)

中村アンさん出演の特別動画『あなたの腸活、酪酸菌入ってる？』を公開。酪酸菌について、より多くの方に親しみを持って知ってもらうことを目的に、『あなたの腸活、酪酸菌入ってる？』を、SNSをはじめとしたさまざまな媒体で順次公開する。

動画では、健康的で飾らないライフスタイルが魅力の中村アンさんが、「腸活しているのに、酪酸菌まだ知らないの!?」と視聴者へ呼びかけながら、腸活に大切な酪酸菌について紹介していく。

「酪酸菌、酪酸菌、酪酸菌！」と印象的に語りかける演出を通じて、食事だけでは摂りにくい酪酸菌や、酪酸菌を配合したビオスリーの特徴を楽しく届けていくとのこと。

キャンペーン(2)

全国のドラッグストアでも、中村アンさんとともに酪酸菌の大切さを発信。2026年11月より、全国のドラッグストアにおいても、中村アンさんとともに酪酸菌やビオスリーの魅力を発信する。

酪酸菌の大切さを広く伝えるとともに、ビオスリーを知ってもらえるよう、店内放送や店頭ポスターなどを通じたコミュニケーションを展開する。

※一部取り扱いのない店舗や、店内放送・店内POPが実施されない店舗もある。

キャンペーン(3)

トライアルサイズ（90錠）の発売を記念し、X上で「#はじめてのビオスリー」キャンペーンを実施。総計2,500名にAmazonギフト券をプレゼント。

トライアルサイズ（90錠）の発売を記念し、2026年10月21日から10月25日までの5日間、XにてAmazonギフト券のプレゼントキャンペーンを実施する。期間中、ビオスリー公式アカウントをフォローし、対象投稿をリポストしした人の中から、抽選で総計2,500名にAmazonギフト券100円分をプレゼント。皆さまの「はじめてのビオスリー」を応援する。

*1 成人（15 歳以上）の場合、1回2錠、1日3回

*2 調査名称：腸活に関する実態調査／調査時期：2026年6月3日（水）～6月9日（火）／調査対象：全国の20～70代男女（一般生活者）／有効回答数：n=724／調査方法：インターネット調査／調査委託先：株式会社クロスマーケティング