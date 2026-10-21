レイモンド ウェイル｜創業者の生誕100周年とブランド創業50周年を祝う特別なアニバーサリーピースを発表

スイス高級時計ブランドであるRAYMOND WEIL（レイモンド ウェイル）は、本年が創業者レイモンド・ウェイル氏の生誕100周年であることと、ブランド創業50周年のダブルアニバーサリーを記念し、特別モデル「フリーランサー ワールドトラベラー リミテッド エディション」を発表した。

【画像】「旅」を愛したレイモンド・ウェイル氏に敬意を表した、ダブルアニバーサリー特別モデル（写真6点）

創業者のレイモンド・ウェイル氏は、スイス時計界にとって非常に困難な時代であった1976年、ジュネーブで自身の名を冠した独立系メゾンを立ち上げるという、当時としては大胆かつ先見性のある決断を下した人物。一人の男から始まった50年におよぶ家族の伝統は、現在、第3世代へと受け継がれている。

そんなレイモンド・ウェイル氏は、世界中を旅してまわった人物でもある。人びとと繋がり、文化を発見し、関係を築き、それを継続することが彼にとっての「旅」であった。彼の足跡と情熱に敬意を表し、メルカトル図法からインスピレーションを得た立体的な世界地図を描写。生前のシグネチャーが上品にあしらわれている。

メルカトル図法に基づいて制作されたベースの大陸は、プレス加工によって正確なインデックスの位置を保ちながら立体的なレリーフへと成型される。さらにレーザー加工で大陸の輪郭や起伏をシャープに削り出すことで、本物の山脈や地形を思わせるリアルな凹凸の質感がを再現している。

そして最大の特長となるのが、グラデーションを一切使用しない色彩設計である。大陸を保護したうえで海洋に深いミッドナイトブルーを着色し、鮮やかな色分け、凹凸によるリアルな影、そして質感の差だけで、本物のジオラマのような圧倒的な立体感を表現しているのである。

フリーランサー ワールドトラベラー リミテッド エディション

品番 ：2762-STC-02026

限定本数 ：世界限定260本

価格 ：89万1000 円（税込）

発売：2026年11月27日