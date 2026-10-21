







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの工藤泰成投手が20日、自身のインスタグラムを更新。試合後に捕手の坂本誠志郎選手や梅野隆太郎選手と握手を交わす写真や、岩崎優投手とハイタッチする写真を添えて、2026年シーズンの終了を報告した。







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投稿では「今年もたくさんの応援が力になりました。ありがとうございました！」とファンに感謝。



最後に「もう負けたくない 前向く、進化する」と決意をつづって締めくくった。



工藤投手は17日のクライマックスシリーズ・ファイナルステージ第4戦、横浜DeNAベイスターズ戦で、5-4の8回無死一、二塁から登板。この回を無失点で切り抜けたが、9回2死二、三塁から三森大貴選手に逆転の2点適時打を浴び、敗戦投手となった。



チームはこの試合に敗れ、日本シリーズ進出を逃した。



プロ2年目の今季は57試合に登板し、3勝1敗12セーブ13ホールド、防御率1.05。60回を投げて80奪三振を記録した。



工藤投手は明桜高、東京国際大、四国アイランドリーグplusの徳島インディゴソックスを経て、2024年育成ドラフト1位で阪神に入団した。































【投稿】今季57試合で防御率1.05！工藤泰成が公開した“勝利の握手”ショットがこちら



工藤泰成の公式インスタグラムより





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【了】