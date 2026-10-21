







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは20日、福谷浩司投手の退団を発表した。



福谷投手は愛知・横須賀高、慶応大を経て、2012年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。



2年目の2014年には72試合に登板し、11セーブ、32ホールドをマークした。2020年には先発として14試合に登板し、8勝2敗、防御率2.64を記録した。



2025年から日本ハムでプレー。移籍1年目は14試合で1勝1敗、防御率3.77。今季は12試合に登板し、0勝1敗、防御率4.26だった。



NPB通算では304試合に登板し、28勝35敗38セーブ、防御率4.04の成績を残している。



福谷投手は球団を通じて以下のようにコメントした。



「ファイターズに移籍してからの2年間、チームの力になれたという実感は乏しく、非常に悔しいです。自分の力不足に、幾度となく罪悪感にさいなまれました。」



「それでも、最後の最後まで温かいご声援を送ってくださったファンの皆様には、感謝の言葉しかありません。本当にありがとうございました。」



「楽しいことも、辛いこともありましたが、『ファイターズに来なければよかった』と後悔したことは、この2年間で一度たりともありません。『ファイターズを選んで正解だった』と、胸を張って言うことができます。」



「2年間、本当にありがとうございました。今後とも、引き続きよろしくお願いいたします。」









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【了】