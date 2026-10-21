大谷翔平の“Thank you”投稿にデコピン登場…！ちょこんとお座りショットで…









大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が20日（日本時間21日）、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンの写真を公開した。



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投稿の2枚目には、緑の植え込みを背に、石畳の上にちょこんと座るデコピンの姿が。少し舌をのぞかせながら、カメラの方に顔を向けている。



1枚目には今季のプレーをまとめた約1分の映像を載せ、「Thank you」とつづってファンへの感謝を伝えた。



デコピンは2024年8月28日（日本時間29日）のボルチモア・オリオールズ戦で始球式に登場。マウンドからボールをくわえて走り、捕手役の大谷選手に届けて話題を集めた。



大谷選手は今季、打者として139試合に出場し、打率.275、30本塁打、81打点、11盗塁をマーク。投手としては14試合に先発して8勝2敗、防御率1.79、95奪三振を記録した。



チームはナ・リーグ優勝決定シリーズでミルウォーキー・ブルワーズに4連敗を喫し、3年連続のワールドシリーズ進出を逃している。































【投稿】ドジャースでの3年目を終えて…！大谷翔平が愛犬デコピンの写真を添えてファンに感謝



大谷翔平の公式インスタグラムより





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