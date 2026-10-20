Mrs. GREEN APPLE、KO1KEYZ、aiko、あいみょん、櫻坂46…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月17日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月17日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月17日（土）付）を発表しました。初登場！ テレビアニメ「薬屋のひとりごと」第3期オープニングテーマで、10月14日に配信リリースされました。初登場！ こちらはNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の主題歌で、10月14日に配信リリースされました。初登場！ 今回の放送では、ゲストパートに櫻坂46・松田里奈さん、山﨑天さんをお迎えして、10月14日にリリースされた同曲について話を伺いました。初登場！ 10月12日に配信リリースされた楽曲で、原菜乃華さん主演のドラマ「もうパパ！」（ABC、テレビ朝日系）の主題歌に起用されています。あいみょんは、メジャーデビュー記念日の11月30日（月）、12月1日（火）に日本武道館でメジャーデビュー10周年記念ライブを開催します。先週3位から3ランクダウン↓ 9月25日に配信リリースされた長編アニメーション映画「我々は宇宙人」の主題歌が、2週連続でランクイン。先週と変わらず第5位。10月2日に配信リリースされた、横浜流星と広瀬すずのW主演映画「汝、星のごとく」の主題歌が、2週連続でランクイン。先週8位から4ランクアップ↑ 10月2日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。先週9位から6ランクアップ↑ 10月21日にリリースされる17枚目のアルバム『最後に熱い日々を狂わしき想いで』に収録されている楽曲が、2週連続でランクイン。こちらは、テレビアニメ「アオのハコ」Season2のオープニングテーマとなっています。初登場！ 12人組のグローバルボーイズグループ・KO1KEYZ(コイキーズ)が、10月7日にCDリリースしたデビューシングルです。そして、今週の第1位は……？3週連続で1位！ 9月30日にリリースされた6枚目のオリジナルフルアルバム『POPS』に収録されている楽曲がランクイン。同曲のミュージックビデオは、配信後、自己最速の7日たらずで1,000万回再生を突破しました。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ