Mrs. GREEN APPLE、KO1KEYZ、aiko、あいみょん、櫻坂46…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月17日（土）付）

■10位：ヨルシカ「雲を抜け風下へ私だけ」
初登場！ テレビアニメ「薬屋のひとりごと」第3期オープニングテーマで、10月14日に配信リリースされました。
■9位：YOASOBI「咲き誇れ」
初登場！ こちらはNHK連続テレビ小説「ブラッサム」の主題歌で、10月14日に配信リリースされました。
■8位：櫻坂46「愛MUST BE」
初登場！ 今回の放送では、ゲストパートに櫻坂46・松田里奈さん、山﨑天さんをお迎えして、10月14日にリリースされた同曲について話を伺いました。
■7位：あいみょん「さながらロンリー」
初登場！ 10月12日に配信リリースされた楽曲で、原菜乃華さん主演のドラマ「もうパパ！」（ABC、テレビ朝日系）の主題歌に起用されています。あいみょんは、メジャーデビュー記念日の11月30日（月）、12月1日（火）に日本武道館でメジャーデビュー10周年記念ライブを開催します。
■6位：adieu「ささくれ」
先週3位から3ランクダウン↓ 9月25日に配信リリースされた長編アニメーション映画「我々は宇宙人」の主題歌が、2週連続でランクイン。
■5位：RADWIMPS「夕星-ゆうづつ-」
先週と変わらず第5位。10月2日に配信リリースされた、横浜流星と広瀬すずのW主演映画「汝、星のごとく」の主題歌が、2週連続でランクイン。
■4位：Ayumu Imazu「結び」
先週8位から4ランクアップ↑ 10月2日に配信リリースされた楽曲が2週連続でランクイン。
■3位：aiko「あなたの花の色」
先週9位から6ランクアップ↑ 10月21日にリリースされる17枚目のアルバム『最後に熱い日々を狂わしき想いで』に収録されている楽曲が、2週連続でランクイン。こちらは、テレビアニメ「アオのハコ」Season2のオープニングテーマとなっています。
■2位：KO1KEYZ「KO1KEYZ」
初登場！ 12人組のグローバルボーイズグループ・KO1KEYZ(コイキーズ)が、10月7日にCDリリースしたデビューシングルです。
そして、今週の第1位は……？
■1位：Mrs. GREEN APPLE「共犯」
3週連続で1位！ 9月30日にリリースされた6枚目のオリジナルフルアルバム『POPS』に収録されている楽曲がランクイン。同曲のミュージックビデオは、配信後、自己最速の7日たらずで1,000万回再生を突破しました。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00～13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/
番組公式X： @JA_CDJ