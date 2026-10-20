







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ制覇を目指す来季へ向けた今オフの動きが注目されている。既に様々な選手が新戦力候補として取りざたされているが、ジェイコブ・デグロム投手については疑問視されているようだ。米メディア『ヘビー』が報じた。



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デグロムはテキサス・レンジャーズ所属の38歳で、過去に2度サイヤング賞を獲得した実績を持つ先発右腕。今季は31登板、11勝11敗、防御率4.20といった数字を残している。



同メディアは「ドジャースが今オフに獲得を狙う候補として興味深いのがデグロムだ。レンジャーズはこのベテランの放出を検討する可能性があり、ドジャースもFA市場の動向次第では先発ローテに空きが生じるかもしれない。ファンサイデッドのMLBアナリストであるジェイク・エルマン氏は最近の記事で、デグロムをドジャースのトレード獲得候補として挙げている」と言及。



その一方で、「彼のような選手を獲得すれば、先発ローテの後半を強化できるかもしれない。しかし、チームは今オフに若返りを図ろうとしている。38歳の彼を迎え入れてもその方針には合わず、かえって裏目に出る可能性もある」と指摘している。











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