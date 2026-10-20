トラウデン直美が、21日に放送されるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『小麦とバターと復讐と』(毎週水曜23:00～)の第3話に人気モデル・ハルナ役で登場する。主演の伊原六花について「まさにその場を明るくする方」と印象を語り、同い年の伊原から元気をもらいながら撮影を楽しんだことを明かした。

トラウデン直美、人気モデル・ハルナ役で登場

トラウデン直美

同作は、カンテレがSTUDIO MIXERと共同製作した同名タテヨミ漫画を実写化した作品。不倫や復讐(ふくしゅう)、タイムリープに加え、人生への再挑戦やピュアな恋愛を描く。伊原がパン職人のミチルを演じ、七五三掛龍也が料理教室の先生・優吾役で出演している。

伊原六花に「たくさん元気をもらいながら」

ハルナを演じるトラウデンは、役柄について「そこにいるだけで周りがパッと明るくなるような生まれながらの人気者です」と説明。「私とは少々性格が違うタイプの彼女を演じる上で、色々な芸能人の方を参考にしました」と役作りを振り返った。

撮影現場では、ハルナと重なる人物に出会ったという。「いざ現場に入ると、主演の伊原六花ちゃんがまさにその場を明るくする方でした」と伊原の印象を明かし、「同い年で話しやすいこともあり、たくさん元気をもらいながら、楽しく演じることができました」と語った。

七五三掛龍也

また、トラウデンは2024年に放送されたカンテレ系ドラマ『マウンテンドクター』のスタッフとの再会にも触れ、「久しぶりに一緒に撮影ができて幸せでした! ぜひたくさんの方に見ていただきたいです」と呼びかけている。