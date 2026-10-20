東北楽天ゴールデンイーグルス球団旗（産経新聞社）


　




東北楽天ゴールデンイーグルスのドラフト指名を2008年から2025年まで振り返る。指名順位ごとにポジションを「投・捕・内・外」、出身区分を「高・大・社・独・他」で表示。本指名1〜10位と育成指名を一続きの表にまとめ、年度ごとの指名傾向を比較できるようにした。



 

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東北楽天ゴールデンイーグルス｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
育1
育2
育3
育4
育5


25

















24

















23

















22

















21

















20

















19

















18

















17

















16

















15

















14

















13

















12

















11

















10

















09

















08






















　






東北楽天ゴールデンイーグルス｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
育1
育2
育3
育4
育5


25

















24

















23

















22

















21

















20

















19

















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16

















15

















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13

















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11

















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