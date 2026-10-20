東北楽天ゴールデンイーグルスのドラフト指名を2008年から2025年まで振り返る。指名順位ごとにポジションを「投・捕・内・外」、出身区分を「高・大・社・独・他」で表示。本指名1〜10位と育成指名を一続きの表にまとめ、年度ごとの指名傾向を比較できるようにした。
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東北楽天ゴールデンイーグルス｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし
年
本指名
育成ドラフト
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内
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捕
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東北楽天ゴールデンイーグルス｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし
年
本指名
育成ドラフト
1
2
3
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9
10
育1
育2
育3
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育5
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大
大
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高
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独
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大
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高
高
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独
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社
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大
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大
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高
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