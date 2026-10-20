読売ジャイアンツ（巨人）が2008年から2025年までに行ったドラフト指名を、年度別の一覧表で整理した。ポジション別では投手と野手の構成、出身区分別では高校・大学・社会人・独立リーグなどの違いが分かる。本指名と育成指名を同じ表に収め、指名順位ごとの傾向を視覚的に比較する。
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巨人｜ポジション別指名一覧（08〜25年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし
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※ポジションは指名当時のNPB公式掲載区分。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。
巨人｜出身区分別指名一覧（08〜25年）
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高高校・高専（高校相当）大大学社社会人独独立リーグ他その他—指名なし
年
本指名
育成ドラフト
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※出身区分は指名時の所属先で分類。社会人には企業・クラブチームおよび社会人野球登録チームを含みます。高専3年生は「高」、NPBファーム参加球団や卒業済み無所属選手は「他」としています。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。
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