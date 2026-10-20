西武のドラフト指名傾向は？ 2008〜2025年のポジション・出身区分を比較

埼玉西武ライオンズのドラフト指名を2008〜2025年の18年間で整理した。投手・捕手・内野手・外野手のポジション別と、高校・大学・社会人・独立リーグなどの出身区分別で、それぞれ一覧表を掲載。本指名と育成指名を一続きに並べ、年度ごとの選択を見比べられるようにした。
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埼玉西武ライオンズ｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし
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埼玉西武ライオンズ｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし
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本指名
育成ドラフト
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