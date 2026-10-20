西武のドラフト指名傾向は？ 2008〜2025年のポジション・出身区分を比較


　




埼玉西武ライオンズのドラフト指名を2008〜2025年の18年間で整理した。投手・捕手・内野手・外野手のポジション別と、高校・大学・社会人・独立リーグなどの出身区分別で、それぞれ一覧表を掲載。本指名と育成指名を一続きに並べ、年度ごとの選択を見比べられるようにした。



 

ドラフト会議観るならU-NEXT！

1巡目から育成指名終了まで一挙生配信！

［PR］

 



埼玉西武ライオンズ｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
左右にスクロール →
投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
育1
育2
育3
育4
育5
育6
育7


25



















24



















23



















22



















21



















20



















19



















18



















17



















16



















15



















14



















13



















12



















11



















10



















09



















08
























　






埼玉西武ライオンズ｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
左右にスクロール →
高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
育1
育2
育3
育4
育5
育6
育7


25



















24



















23



















22



















21



















20



















19



















18



















17



















16



















15



















14



















13



















12



















11



















10



















09



















08






















　





ほかの球団のドラフト指名一覧を見る
セ・リーグ








パ・リーグ


西武（表示中）








　