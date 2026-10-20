北海道日本ハムファイターズが2008年から2025年までに指名した選手を、年度と指名順位からたどる。投手・野手のポジション構成と、高校・大学・社会人・独立リーグなどの出身区分を色で分類。本指名だけでなく育成指名も含め、18年間の傾向を一覧で比較する。
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北海道日本ハムファイターズ｜ポジション別指名一覧（2008〜2025年）
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北海道日本ハムファイターズ｜出身区分別指名一覧（2008〜2025年）
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高高校生大大学生社社会人独独立リーグ他その他—指名なし
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