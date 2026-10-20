中日ドラゴンズの球団旗（写真：産経新聞社）


　





中日ドラゴンズの2008〜2025年ドラフト指名を、ポジション別と出身区分別の2表にまとめた。投手と野手の配分、高校生・大学生・社会人・独立リーグ出身者の指名状況を年度ごとに色分け。本指名1〜10位の右に育成指名を配置し、18年間を通した指名傾向を見比べる。



 

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中日｜ポジション別指名一覧（08〜25年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

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4
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8
9
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育1
育2
育3
育4
育5
育6


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10


















09


















08



















※ポジションは指名当時のNPB公式掲載区分。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。





　







中日｜出身区分別指名一覧（08〜25年）
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高高校・高専（高校相当）大大学社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

1
2
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9
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育1
育2
育3
育4
育5
育6


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13


















12


















11


















10


















09


















08



















※出身区分は指名時の所属先で分類。社会人には企業・クラブチームおよび社会人野球登録チームを含みます。高専3年生は「高」、NPBファーム参加球団や卒業済み無所属選手は「他」としています。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。




　





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