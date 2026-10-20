広島のドラフト指名傾向は？ 2008〜2025年のポジション・出身区分を比較


　




広島東洋カープは、この18年間にどのポジション、どの出身区分から選手を指名してきたのか。2008〜2025年のドラフト指名を本指名と育成指名に分けず、順位順に横並びで整理した。ポジション別と出身区分別の色分け一覧から、各年度の指名構成を見ていく。



 

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広島｜ポジション別指名一覧（08〜25年）
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投投手捕捕手内内野手外外野手—指名なし





本指名
育成ドラフト

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育2
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※ポジションは指名当時のNPB公式掲載区分。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。





　






広島｜出身区分別指名一覧（08〜25年）
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高高校・高専（高校相当）大大学社社会人独独立リーグ他その他—指名なし





本指名
育成ドラフト

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育1
育2
育3
育4


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※出身区分は指名時の所属先で分類。社会人には企業・クラブチームおよび社会人野球登録チームを含みます。高専3年生は「高」、NPBファーム参加球団や卒業済み無所属選手は「他」としています。
「—」は指名なし。年度は西暦下2桁。育成は本指名10位の右に掲載。




　





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