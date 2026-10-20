トッテナム・ホットスパーのエジプト代表FWオマル・マルムーシュが、新天地での初勝利と初ゴールを噛みしめた。

今季ここまでリーグ戦未勝利のトッテナムは現地時間19日に行われたプレミアリーグ第7節でコヴェントリーと対戦。1－1のイーブンで迎えた後半の58分にボックス手前でボールを受けたマルムーシュは鮮やかな反転からの右足シュートをゴール右隅に突き刺し、加入後初ゴールとなる勝ち越しゴールを奪取。

その後、87分にお役御免でベンチへ下がると、後半アディショナルタイムにもベン・デイヴィスに3点目が生まれ、3－1のスコアで待望の今季初勝利を手にした。

同試合後、イギリスメディア『BBC』のフラッシュインタビューに応じた元マンチェスター・シティFWは、素直にその喜びを語った。

「本当に、本当に嬉しいよ。前節は良いパフォーマンスを見せていたものの、勝利という結果には結びついていなかった。今日、初勝利を挙げられたことはとても嬉しいし、トッテナムでの初ゴールを決められたことも喜びさ。ここからさらに積み上げていきたいね」

「（決勝点に関して）努力が報われてとても嬉しいけど、それ以上に、今日勝ち点3を獲得できたことが何よりも嬉しいよ」

さらに、戦術家としての側面だけでなく、先週はチームの結束のためスペインでのミニキャンプを実施するなど、細やかな気配りでチームを立て直したロベルト・デ・ゼルビ監督への信頼を改めて口に。

「監督はチーム全員をサポートしてくれるし、細かい部分まで指導してくれる。個人的な相談にも乗ってくれるんだ。彼がもたらすインテンシティの高さや情熱がとても気に入っている。僕たちは自分たちが取り組んでいる戦術を信じているし、ピッチ上ではまるで大きな家族のようで、最後まで互いのために戦い抜くつもりさ」

この初勝利で最下位からも脱出した16位のトッテナムは24日、チェルシーとのロンドン・ダービーに挑む。

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