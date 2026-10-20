







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの中川拓真選手は18日、西都原運動公園野球場で行われた横浜DeNAベイスターズとのフェニックス・リーグに「9番・一塁」で先発出場。点差を広げるグランドスラムを放つ活躍を魅せた。



2回、1点リードの1死満塁の好機で迎えた第1打席。DeNA先発の金渕光希投手が投じた2球目の直球を力強く捉えて、逆方向の右翼スタンドに運んだ。



この回、ヤクルトは打者11人の攻撃で6点を奪った。試合は12-7でヤクルトが制し、中川選手はこの一発で4打点を挙げた。



中川選手は豊橋中央高から2020年ドラフト5位でオリックス・バファローズに入団。2023年オフに戦力外通告を受けると、翌2024年は九州アジアリーグの火の国サラマンダーズでプレーし、同年7月にヤクルトへの入団が決まった。



ヤクルトでは2025年に二軍で55試合に出場したが、打率.176に終わり、オフに育成契約を結んだ。今季は二軍で47試合に出場し、打率.212、2本塁打、9打点を記録した。

































【動画】逆方向でもスタンドへ…！ヤクルト・中川拓真が右翼席へグランドスラム

DAZNベースボールのXより













看板を越えた



9月に入って4本目

澤井廉 ファーム第9号ホームラン



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【了】