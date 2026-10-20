







阪神タイガース 最新情報



クライマックスシリーズでまさかの4連敗を喫し、日本シリーズ進出を逃した阪神タイガース。佐藤輝明を欠いた2試合では打線が無得点に終わり、その存在の大きさが改めて浮き彫りになった。今季は打率.306、39本塁打、106打点で三冠王に輝いた一方、歴代の三冠王と比べると一見物足りなく映る数字もある。では、佐藤は本当に“史上最低の三冠王”なのか。投高打低の環境や球場特性、wRC+などから、その価値を検証する。（文：ニコ・トスカーニ）





[caption id="attachment_295102" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの佐藤輝明【写真：産経新聞社】[/caption]











セ・パ双方のクライマックスシリーズが終了し、日本シリーズはDeNAとソフトバンクの組み合わせに決まった。



パ・リーグはソフトバンクが大差をつけたレギュラーシーズンそのままの強さで日本ハムを圧倒し、アドバンテージの2勝を含む5戦全勝だった。



セ・リーグはシーズン3位のDeNAがファーストステージから6戦全勝で勝ち上がる下剋上だった。



どちらも日本シリーズ進出チームが実戦では全勝という結果だったが、阪神が4戦全敗で敗退する結末を予想していたファンはあまりいないだろう。



敗因はいくつか挙げられると思うが、多くの人の頭に浮かぶのは佐藤輝明の欠場だろう。



ファイナルステージ初戦で自打球を受けた佐藤は翌日、翌々日と2日連続で欠場したが、佐藤不在の阪神は2日連続で無得点だった。



第2戦では佐藤に次ぐ打者である森下翔太も途中交代し、森下は第3戦でもスタメン落ちした。



佐藤、森下が揃ってスタメン復帰した第4戦で阪神打線は5点を取ったが、佐藤は2安打1得点、森下は2本塁打を含む3安打2打点2得点だった。



「佐藤と森下がいなくても勝てる」との主張が仮にあったとしても、その主張を正当化するのは難しいだろう。



















三冠王は文句なしのリーグ最強打者

[caption id="attachment_295101" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの佐藤輝明【写真：産経新聞社】[/caption]





佐藤は今季、4年ぶりNPB史上通算9人目の打撃三冠王になった。



佐藤本人がもともとMLBへの挑戦を希望していたこともあり、球団はポスティングシステムによる移籍を容認する方向で調整しているようだ。



4年前の打撃三冠王、村上宗隆（ホワイトソックス）が今季オールスターに選出されるほどの活躍をしたことからMLBでの佐藤の評価もかなり高くなっているかもしれない。



佐藤は打率.306、39本塁打、106打点に加え、165安打で最多安打のタイトルも獲得。公式タイトルに限っても4冠となった。



さらに長打率.609、OPS.991、100得点、328塁打、40二塁打もリーグトップで、主要9部門でリーグ1位を記録した。



佐藤は飛ばした打球も凄まじかった。打球速度186.7キロはトレイ・キャベッジ（巨人）に次いで2位、ハードヒット率（打球速度が95マイル以上の打球の割合）52.5％、バレル率（長打になりやすい角度と速度の打球であるバレルの割合）17.8％はリーグ1位である。











この数字はNPB最終年の岡本和真（ブルージェイズ）を超え、NPB最終年の村上に迫る。



昨年、佐藤がキャリアハイを大幅に上回る40本塁打で本塁打王になった時、1年のみの確変を疑ったファンの方もいたかもしれないが2年続けての活躍で確変を疑うファンは流石にいないだろう。



出塁率のみ森下の後塵を拝したが、リーグ最強打者は佐藤であると評価して差し支えないだろう。



















[caption id="attachment_288258" align="aligncenter" width="1200"] （左から）大谷翔平、工藤泰成（写真：Getty Images）[/caption]



クライマックスシリーズでまさかの4連敗を喫し、日本シリーズ進出を逃した阪神タイガース。佐藤輝明を欠いた2試合では打線が無得点に終わり、その存在の大きさが改めて浮き彫りになった。今季は打率.306、39本塁打、106打点で三冠王に輝いた一方、歴代の三冠王と比べると一見物足りなく映る数字もある。では、佐藤は本当に“史上最低の三冠王”なのか。投高打低の環境や球場特性、wRC+などから、その価値を検証する。（文：ニコ・トスカーニ）［2/2ページ］













見かけ上は寂しい数字も「最低の三冠王」には疑問

[caption id="attachment_278016" align="aligncenter" width="1200"] 阪神タイガースの佐藤輝明【写真：産経新聞社】[/caption]













現代のデータ分析において得点との相関関係が強いのは打率よりもOPSであるとはっきりとわかっている。



OPSが出塁率と長打率を足しただけのシンプルな計算式で算出できることから、多少なりともセイバーメトリクスに関心のあるファンでOPSを知らない方はいないだろう。



OPSが高いことは打者としての総合力に秀でていることの証であり、当然ながら過去の打撃三冠王獲得者は軒並みOPSが高い。



その説で行くと、佐藤は史上最低の三冠王になってしまう。歴代の三冠王全員がOPS1.000を超えている一方、佐藤はOPS.992に過ぎないからだ。



1974年に三冠王になった王貞治氏のOPSはNPBシーズン記録の1.293、佐藤の大先輩で1986年に三冠王になったランディ・バース氏のOPSは歴代2位の1.258である。



佐藤は打率（.306）も歴代最低であり、確かにこれらの数字だけを見ると史上最低の三冠王に「見えてしまう」。



阪神の岡田彰布オーナー付顧問はMVPに髙橋遥人を推していたが、その理由に見かけ上の寂しい数字もあるのだろう。











確かに高橋の16勝3敗、防御率1.87は素晴らしい成績である。だが、現状の異常な投高打低環境の防御率1点台にMVPに相当するほどの価値があるのかは疑問である。



規定投球回に到達して防御率1点台の投手はセ・パ併せて3人もいる。防御率1点台ながら高橋は最優秀防御率ですらない（リーグ2位）。



セ・リーグは規定投球回に到達した11人中「最低」防御率の金丸夢斗（中日）ですら2.91であり、バランスの取れた環境ならばむしろタイトル争いをしているレベルの成績であろう。



佐藤はたった一人のリーグ3割打者であり、今季のセ・リーグ平均OPSは.652である。OPSはバランスの取れた環境であれば.700前後が「並み」であり、現在のNPBは相当に極端な投高打低環境と言っていいだろう。



この環境において佐藤がどれほど傑出していたかを示す指標がwRC+である。wRC+は平均値が100になるように計算式が作られており、100であればリーグの平均的な打者ということになる。



昨年の佐藤はwRC+182で、これでも十分に傑出した成績だったが今季はさらにそれを上回りwRC+196を記録している。



wRC+が200近いということは、リーグ平均打者の2倍近い得点創出能力があるということである。



NPB全体トップのOPS.999を記録した近藤健介（ソフトバンク）ですらwRC+は191であり、佐藤がいかに傑出していたかわかるだろう。



また、wRC+の計算式に含まれている内容ではあるが過去の三冠王でも特に優れた成績を残した王氏とバース氏に比べ、佐藤が成績を残すうえで不利になった要因にパークファクター（プレーした球場の特性）がある。



王氏の時代、巨人は後楽園球場を本拠地にしていた。後楽園球場の両翼は90メートルに過ぎず、飛距離100メートルを切る経済的なホームランを打つことができた。



バース氏の時代の甲子園球場はラッキーゾーンを採用しており、両翼は91メートルだった。



現在の甲子園はラッキーゾーンがなく、本塁打が出にくい球場として知られる。特に左打者は浜風の影響を受けやすく、長打を狙ううえでは不利な環境とされている。



左打者である佐藤にとっては考え得る最悪の環境であり、最悪の環境で三冠王を獲得したことは瞠目に値する快挙であると思う。



阪神は19日、佐藤のポスティングシステムによるMLB移籍を容認すると発表した。今季がNPBでプレーする最後のシーズンとなる可能性が高まったが、名実ともにNPB最強打者の一人として海を渡ると言っていいだろう。



















【著者プロフィール】

ニコ・トスカーニ

大学卒業後、IT技術者をしながら「ニコ・トスカーニ」のペンネームでカルチャー系の兼業ライターとして活動。また共同制作者、脚本家として神谷正倫名義で『11月19日』（2019）、『階段下は××する場所である』（2021）、『正しいアイコラの作り方』（2024）の3本の劇場公開作がある。FanGraphsのデータを確認するのが趣味で、好きが高じて野球の原稿も時折手掛けている。



















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【了】