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阪神タイガースの髙寺望夢内野手が15日、甲子園球場で行われた横浜DeNAベイスターズとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第2戦に「5番・左翼」でスタメン出場。7回に執念の好守を披露した。



9回、2-2の同点、2死一、二塁の場面で迎えた第5打席。四国アイランドリーグplus選抜5番手の中嶋太一投手が投じた4球目、136キロのフォークを体勢を崩されながらも上手く右翼前に運び、二塁走者の町田隼乙選手がサヨナラのホームを踏んだ。



この日は遊ゴロ、一ゴロのあと2打席連続で四球を選び、3打数1安打1打点。前日17日の中日ドラゴンズ戦でも、二塁打を含む2安打を放っていた。



佐野選手は常葉橘高、中部大、日本海リーグの富山GRNサンダーバーズを経て、2024年ドラフト5位で阪神に入団。1年目の昨季は二軍で91試合に出場し、打率.266をマークした。



プロ2年目の今季は二軍で76試合に出場し、打率.221、2本塁打、16打点。一軍での出場はまだない。































【動画】フォークに食らいついて右翼前へ！佐野大陽が9回2死からサヨナラ打

DAZNベースボールのXより













ナイスバッティング＆ラン！



佐野太陽のヒットの間に

2塁ランナー町田が生還で

タイガースがサヨナラ勝利🙌



⚾️阪神×四国IL選抜（フェニックス・リーグ）

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【了】