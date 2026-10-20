短期決戦でミスは命取りではあるが……

2026年CSファイナルは福岡ソフトバンクホークスの3年連続、22度目のパ・リーグ制覇に終わり、世間の関心はセのCS勝者、横浜DeNAベイスターズとの日本シリーズに向けられている。ファイターズは全て逆転されて3連敗、レギュラーシーズンと合わせペイペイドームの戦績1勝13敗という体たらくであった。他球団のファンからもSNS等で「今年のパをつまらなくしたのはハム」の叱責を頂戴している。2025年のCSファイナル（1勝のアドバンテージ込みでホークス薄氷の4勝3敗）を思えば、完全に後退してしまった。解説者も新聞記者もSNSのブロガーやインフルエンサーも一般のファンも、「ホークスとファイターズの差」を口にしている。それは「守備力」であったり、「当たり前のことを当たり前にやる野球」であったり、「FA等で有力選手を獲得する資金力」「トラジェクトアークを複数台揃える先進性、分析力」であったり、あるいは「監督の采配力」という形で語られることが多い。どうかすると一切合切、ファイターズはダメ出しされている。

力及ばなかったのだから、あらためて「打倒ホークス」を目標にやり直すしかない。ただ「一切合切」を否定しては、もうそれはファイターズじゃなくなってしまう。僕なりにCSを振り返ってみたい。つまり、僕が考える「ホークスとファイターズの差」という話になるのだろう。

今年は何しろレギュラーシーズンの対ホークス戦々績、5勝18敗（2分）である。tvq九州放送に「お得意様」と中継画面右肩に表示されてもしょうがない有様だ。特に先発投手が打ち込まれ、ワンサイドゲームになった印象がある。どうしてこんなに打ち込まれるのか、投球のクセが読まれているのか、配球の傾向かetc、と疑心暗鬼にとらわれたほどだった。何度か書いたことがあるが正直、レギュラーシーズンのホークス戦はトラウマ級だった。野球を見るのが苦しかった。だから、しっかり準備期間が持てるポストシーズンの戦いでファイターズがどうアプローチをするかに注目していた。「力の差」があったとしても、短期決戦ならわからない。ハムの分析担当はレギュラーシーズンの惨敗をどう総括し、対策を立ててきたのか。新庄組のスタッフ首脳はどういう戦略・戦術で「下克上」を目指すのか。

3連敗で終わったCSファイナルが「こてんぱんにやられた」という評が多いのだが、僕は「意外とやれた」ことにちょっと驚いた。第1戦、先制こそされたが、モイネロから3点取って引っくり返したときは「ホークスも人の子」と思ったものだ。レギュラーシーズンとは違っていた。ファイターズ先発の山﨑福也が試合を作り、ハムのアナリストの仕事の影がなんとなくほの見えた。この試合、両軍監督はモイネロ、福也の先発を早々と下げる。多くの論者は後を受けた「鈴木豪太、大川慈英両ルーキーの力量差」であるとか、「急造ファースト柴田獅子、同レフト郡司裕也のエラー」を語る。短期決戦で継投の成否、守備のミスは決定的なファクターになり得る。そこは僕も異論はないのだ。大川慈英はもっと力をつけるべきだし、エラーの連鎖は痛恨だった。それぞれ起用した新庄采配に疑問は残る。

選手の力量には数値に換算できない領域もある

が、僕はこの試合、もっと根本的なところに力の差を感じた。ビッグイニングを作られた4回裏だ。あらかじめ2勝のアドバンテージが設定されてる以上、第1戦は絶対に取らなければならない。ホークスの山﨑福也攻略を見てみよう。栗原陵矢ヒット、牧原大成死球で無死1、2塁ができてしまった。そこまで福也はホークス打線をなんとか抑えている。ヒットは仕方ない。死球はピッチャーのエラーだ。続く山本祐大のバント処理をしくじって（3塁でアウトにできた）送りバント成立。スコア3対1でリードはしてるものの無死2、3塁。福也はミスを2つ続けてしまった。ホークスが重圧をかけてくる。山川穂高四球で無死満塁。

野球はプレッシャーのやりとりだ。ホークスは先頭打者の出塁からまるで詰将棋のように一手一手ファイターズに重圧をかけてきた。やってることはボールの見極めであったり、小さなことの積み重ねだ。凡事徹底。が、重圧が局面を大きく動かす。柴田のエラー（セカンド送球→3-6-3のゲッツーでなく、本塁送球逸れる）も、郡司の落球（走者山川のホーム生還を止めたいと焦り、ボールをこぼす）も急増のせいとも言えるが、もうひとつは重圧のせいだ。いっぱいいっぱいで判断ミスを犯した。この回、ファイターズは5点献上する。

郡司落球の後の場内のどよめきが忘れられない。あれはつらかった。ムードは最悪だ。が、諦めたものじゃない。郡司ホームランで2点差。僕はファンとして、恥をかくなら郡司と一緒、勝つも負けるも郡司と一緒、とハラを決める。この試合を取らなきゃファイナルは8割方決まってしまう。2点差。9回表、先頭の清宮幸太郎がチャンスメークだ。ホークス杉山一樹はコントロールが定まらず、3ボールナッシング。ここで清宮が一ゴロアウト。

野球はプレッシャーのやりとりだ。どうすればいちばん相手に重圧をかけられるか。清宮は3ボールから簡単に打って凡退した。9回、制球難に陥ってるクローザーを助けてしまった。9回のファーストアウトの意味がまるでわかっていない。思い出すのは2022年シーズン開幕戦、先頭打者今川勇馬の3ボールからの凡退だ。あのとき、「3ボールから1球待たず、積極的に打って良しとする野球」は大いに叩かれた。あれから5年、何も変わってないのだ。選手が「積極的に行く」「思い切り行く」「真っ芯で捉える」で良しとしている。僕の考える「ホークスとの差」のいちばんは状況判断だ。状況判断があればチームリーダーは3ボールから打ちにいかない。例え3-2のカウントから凡退したとしても、そこまで投手に神経を使わせる。重圧をかけたいから。

2戦、3戦もやられ方は一緒だった。第2戦はサヨナラ満塁ホームランで決したから派手な結末だったように見えるが、あれは外野フライでも結果は同じだ。問題はそこまでのプロセスだ。2対2のクロスゲームを9回裏、ホークスがどう動かしたか。これも詰将棋だった。福島蓮は変化球を見極められ、ストレートを投げざるを得ないよう仕向けられた。じわじわランナーをためられ、1死満塁で栗原を迎えたときはいっぱいいっぱいだ。あれは外野フライ打たれるのはもう防げない。

ホークス側から見ると、MVP庄子雄大の活躍ももちろんあったが、ファイターズが勝手に自滅してくれたように見えるんじゃないか。それは局面や状況を読み、相手に重圧をかけてきた結果だ。選手の力量には数値に換算できない領域がある。ファイターズには補強も必要だろうが、それ以上に教育なり意識改革が必要だ。思えば2000年代、「ファイターズは勝ち方を知っている」と他球団に評された時期もあったのだ。あの頃は相手が勝手に自滅してくれるように見えていた。来季の巻き返しに期待する。このままじゃ何度やっても同じことになる。