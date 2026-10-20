







北海道日本ハムファイターズ 最新情報



北海道日本ハムファイターズは19日、松岡洸希投手と2027シーズンの選手契約を行わないことを発表した。



松岡投手は桶川西高、ルートインBCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズを経て、2019年ドラフト3位で埼玉西武ライオンズに入団。1年目の2020年に一軍デビューし、2021年までの2年間で計7試合に登板した。



2022年12月の第1回現役ドラフトで日本ハムへ移籍。移籍1年目の2023年は一軍登板がなく、2024年は育成選手としてプレーした。



2025年3月に支配下へ復帰して一軍で3試合に登板したが、同年オフに再び育成契約となった。



今季は6月19日に支配下選手契約を結び、背番号「93」で一軍のマウンドに上がった。しかし、2試合の登板で0勝1敗、防御率20.25。



ファームでは32試合に登板して5勝2敗2セーブ、防御率2.45、40回1/3で50奪三振を記録していた。



NPB通算では12試合に登板し、0勝1敗、防御率11.12。プロ7年目の26歳右腕がチームを去ることになった。



















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【了】