







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、本塁打30を放ち、投手としても14試合の先発登板で防御率2.00未満を記録した。それでもシーズン評価が低く、最大の理由としてポストシーズンを万全の状態で迎えられなかったことが挙げられた。米メディア『クラッチ・ポインツ』のミゲル・ラ・トーレ記者が10月17日（日本時間18日）に言及した。



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今季のドジャースにとって重要だったのは、大谷がポストシーズンを健康かつ万全の状態で迎えることだった。しかし、右腕と左膝の故障を抱えながらプレーを続けた結果、それは実現しなかった。



大谷はポストシーズンで打率.192に終わっている。リーグ優勝決定シリーズ第4戦では3ラン本塁打を放ったものの、ドジャースを勝利に導くには至らなかった。



また、その責任は大谷だけにあるわけではない。9月に右腕の違和感で負傷者リスト（IL）入りとなったが、もっと早く対処するべきだったとの声もある。



期待された結果を残せなかった大谷について、トーレ氏は「シーズン終盤の故障離脱を再び招かないためにも、ドジャースは彼の起用法を見直す必要があるかもしれない」と言及した。



二刀流のスーパースターとして大きな期待を背負っている大谷。今季も数字だけ見れば圧倒的な成績ではあるが、大谷にはチームを優勝へ導くことも求められている。











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