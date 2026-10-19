「聖域はない」村上宗隆、放出すべきでない選手から外れる！？　契約延長…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、来季に向けた再建の課題を論じる中で「村上も含め、ほかに聖域はない」と言及し、トレード不可の選手には含まれないとの見方を示したと、米紙『シカゴ・トリビューン』が報じている。

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ホワイトソックスは今季、ア・リーグ地区シリーズ（ALDS）まで勝ち進み、再建は予定を大きく前倒しする形で進んだ。



それでも同紙のポール・サリバン記者は「再建は完了していない」と指摘し、2027年に再びポストシーズンへ戻るには、クリス・ゲッツGMにまだやるべき仕事があると主張している。



サリバン記者は、放出すべきでない選手として5人の名前を挙げたが、村上はその中に含まれなかった。



村上は2年契約の残り1年を迎え、2027年シーズン後にフリーエージェント（FA）となる。



ホワイトソックスは村上との契約延長に前向きな姿勢を示しているが、同紙は「後半戦の失速とポストシーズンでの不振を考えれば、それが良いとは言い切れない」と厳しく評した。











特に問題視されたのが三振の多さ。



ホワイトソックスはポストシーズン7試合で4勝を挙げたものの、打率.211、OPS.611にとどまり、96三振、三振率36％をマークしている。



ALDS第5戦では、9イニングの試合として史上最多となる21三振を喫した。



また、今ポストシーズンの三振率ワースト8人のうち4人がホワイトソックスの選手で、村上の三振率は51.6％に達している。



さらに、メジャー記録の227三振を喫したコルソン・モンゴメリー内野手と村上が同じ打線に並ぶ場合について「2人合わせて毎試合3〜6三振を覚悟しなければならない」と強調した。



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