







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第3戦に2-6で敗れた。最終的にスイープでシリーズ敗退となったが、米メディア『ドジャースウェイ』は、ミゲル・ロハス内野手の足元に注目が集まったことを報じた。



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同メディアは「ブルワーズに追い込まれたドジャースにとって、第2戦の目標は何よりも生き残ることだった。だからこそ、3度目の優勝が目前に迫っていることを示唆するロハスのスパイクが、SNSで大きな注目を集めたのも当然だろう」、「ドジャースは長年にわたって圧倒的な強さを誇ってきただけに、他球団のファンはロサンゼルスを揶揄する機会が訪れると、めったにそれを逃さない」と言及。



続けて、同戦のロハスが履いていた赤色のスパイクの右かかと部分に、2024~2025年のワールドシリーズ優勝トロフィーと共に、「2026 loading」という文字が入っていたこと。一部ネットユーザーから「来週、地元のLAのグッドウィル（リサイクルショップ）でこれらを見つけるつもり」、「どうやらインストールが終わる気配はないね」と揶揄されていることを紹介した。



ドジャースは翌16日の第4戦も4-6で敗れ、シリーズ4連敗で終戦したため、ロハスのスパイクも“お蔵入り”は避けられなさそうだ。











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