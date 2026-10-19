







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、8月18日（日本時間19日）以降にわずか打点1、長打3本と打撃不振が続いており、その背景には二刀流の負担があるとの見方が出ている。今後も登板し続けるべきかについて、本格的に議論する時期に来ているようだ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のドリュー・コック記者が10月13日（同14日）に言及した。



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大谷はリーグ優勝決定シリーズでも低調な打撃が続いており、スタメンから外す可能性まで取り沙汰された。その中で、さらに踏み込んだ議論として浮上したのが、二刀流としてのキャリアを続けるべきかという問題だ。



大谷のサイ・ヤング賞級の投球とMVP級の打撃を両立できる能力に疑いはない。しかし、長いシーズンを通して投打の準備を続けることは、極めて大きな負担になる。



最高の状態を大谷が維持するためには、トレーニングルーム、打撃ケージ、ブルペンで継続的に準備を重ねる必要がある。これほどの負荷を長期間維持することは容易ではない。



難しい決断が迫られる大谷について、コック氏は「ドジャースの打線に名を連ねて圧倒的な成績を残しただけでなく、マウンドにも立っていたことを考えれば、彼が成し遂げていることがいかに持続不可能かが理解できるだろう」と言及した。



二刀流のスーパースターとして唯一無二の存在感を放っていた大谷。今季の深刻な故障と不振によって、ついに打者に専念することを真剣に考え始めないといけないのかもしれない。











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