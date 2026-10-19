ロッテは19日、10月20日12時00分からマリーンズオンラインストアにて八木彬投手の損保ジャパンHIKESHI賞受賞記念グッズの販売を開始することになったと発表した。

八木は2026シーズンより新設された「損保ジャパンHIKESHI賞」で、62 HIKESHI ポイントを記録し初代受賞者となった。今回販売される記念グッズは、記念Tシャツやフェイスタオルなど計22商品のラインナップとなる。

受注販売はマリーンズオンラインストアにて10月21日12時00分～10月25日23時59分まで行う。

▼ 八木彬投手 コメント

「『損保ジャパン HIKESHI賞』の初代受賞者になれたこと、そして記念グッズが発売されることをとても嬉しいです。今シーズンはタフな場面での登板が続きましたが、チームのためにしっかり火消しときました。来季もさらにチームに貢献できるよう腕を振りますので、このグッズとともに熱い応援をよろしくお願いします！」

▼ 八木彬投手「損保ジャパンHIKESHI賞受賞記念グッズ」 商品一例

・Tシャツ（デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ、サイズ：S、M、L、XL）：3,800円

・フェイスタオル（デザイン：メインビジュアル･直筆メッセージ）：2,000円※全て税込み

※直筆メッセージデザインに施されているメッセージとサインはプリント