OEMサイエンスが運営する「kahogo. Project」は、クリエイターのアート作品と物語を香りで表現する新プロジェクト「kahogo. Art in a bottle」を始動した。10月28日よりフレグランスの販売を開始する。

kahogo.Art in a bottle

今回の取り組みは、過去7年間で500名以上のクリエイターと連携してきた同プロジェクトが、「アートの魅力をより多角的な五感の体験として届けられないか」という想いから開始した。選んだ一枚のアート作品に込められた情景、色彩、感情、描かれた物語を読み解き、プロの調香技術によって世界観を閉じ込めたフレグランスとして再構築する。

第1弾エディション「SHE」では、女性をモチーフにした7つの絵画作品を厳選し、描かれた感情や情景をプロの調香技術で7種類のオードパルファン(各30ml・7,700円)に仕立てた。

7種の香りは、「雑踏の君」「春がすみの君」「木漏れ日の君」「身に纏う君」「夢見る君」「追憶の君」「螺旋の君」。

発売に合わせて10月下旬より、岩田屋本店や代官山 蔦屋書店などを皮切りにPOP-UP STOREを順次展開する。アートビジュアルと香りを同時に体感できる空間を提供する。