BACON(べーこん)は10月27日～11月3日、ミニチュア作品の合同展示＆物販展「ミニチュアビストロの世界展 in ららぽーと立川立飛」を、東京都立川市にて初開催する。

同イベントは、食をテーマに総勢48組のクリエイターが参加し、料理の焼き色や具材の質感まで再現した精巧な和洋中のミニチュア作品を展示・販売する合同展示＆物販展。

会場には、フランス路地裏のビストロ、イタリアの酒場、台湾・韓国の屋台街、スペインバルなど世界各国の酒場文化を再現した「REAL BISTRO STREET」や、現実には存在しない物語の世界にあるレストランやカフェなどをミニチュア作品で表現した「FANTASY BISTRO」などの特別エリアを設置する。

期間中の週末や祝日には、人気クリエイターのミニ厨房庵(Instagram：@minichuubouan_tyakitchen)による「押し色パフェのホイップデコ」や、Espoir(Instagram：@espoir804)による「ビストロの朝ごはん」といったミニチュアを自作できる予約制ワークショップ(税込1,200円～)も実施する。

物販コーナーでは、ビストロの料理やキッシュ、ガレット、デザートなどをモチーフにしたミニチュア作品を販売する。

入場料は500円(3歳以下無料)。時間は、平日・日曜・祝日が10時～20時、土曜が10時～21時。最終日は17時まで(18時閉場)。