







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間15日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ第3戦に2-6で敗れた。この試合で先発を務めたブレイク・スネル投手について、米メディア『ドジャースネイション』は心無い声を浴びせられたことを伝えている。



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同戦のスネルは初回にいきなり先頭打者本塁打を浴びるも、そこからは6回表まで無失点投球を見せた。ただ、2-1とドジャース1点リードの7回表、2者連続本塁打で3点を失い降板している。



同メディアによると、スネルの妻が試合後、スネルに対して「話は簡単だ。10月20日までに、あのクソ野郎に手を引くよう伝えろ。さもなければ、お前の指を一本ずつ切り落としてやる。お前を探し出すためなら4万ドルかかっても構わない、このクソ野郎。あいつに与えられた猶予は10月20日までだ。警告はしたからな」という脅迫メッセージが届いたと自身のインスタグラムに投稿。



これについて、同メディアは「10月20日はナリーグ優勝決定シリーズ第7戦が行われる予定の日の翌日にあたる。スネルは第7戦の先発を務める見込みのため、その時点では既に再び登板しているはずだ」と疑問視しつつ、「仮に今回の敗戦や、今シリーズでの苦戦がすべてスネルの責任だったとしても、選手やその家族に脅迫メッセージを送る行為は言語道断だ。そんな人間にはならないでほしい」とバッサリ切り捨てている。











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