J1第10節が行われた [写真]＝金田慎平、清原茂樹、J.LEAGUE

　2026／27明治安田J1リーグ第10節が17日と18日に行われた。

　柏レイソルが名古屋グランパスに敗れて首位から陥落。4連勝のサンフレッチェ広島、2連勝のFC町田ゼルビア、5連勝のFC東京が勝ち点「23」で並んでトップに立っている。ヴィッセル神戸は3－0の快勝で勝ち点差「1」の4位に位置。

　鹿島アントラーズはレオ・セアラが得点ランキングトップの12ゴール目を挙げるなど、2－0の完封勝利で2連勝。川崎フロンターレは打ち合いを制して3試合ぶりの白星を挙げた。浦和レッズは後半アディショナルタイム4分の決勝点で水戸ホーリーホックを辛くも下した。

　ガンバ大阪は清水エスパルス戦で2点差を追いつき、土壇場で5連敗を回避したものの、9戦未勝利に。ジェフユナイテッド千葉は横浜F・マリノスと痛み分けで降格圏脱出ならず。“東京ダービー”で退場者を出し、シュートを1本も打てずに屈辱の完敗を喫した東京ヴェルディは、3連敗で開幕10戦未勝利となった。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第10節

▼10月17日（土）
清水エスパルス　2－2　ガンバ大阪
ジェフユナイテッド千葉　0－0　横浜F・マリノス
東京ヴェルディ　0－4　FC東京
サンフレッチェ広島　3－0　京都サンガF.C.
セレッソ大阪　2－4　川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ　2－0　V・ファーレン長崎
水戸ホーリーホック　0－1　浦和レッズ
柏レイソル　1－3　名古屋グランパス

▼10月18日（日）
ファジアーノ岡山　0－3　ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア　3－0　アビスパ福岡

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　広島（23／＋19）
2位　町田（23／＋15）
3位　FC東京（23／＋13）
4位　神戸（22／＋8）
5位　柏（21／＋5）
6位　鹿島（19／＋5）
7位　川崎F（16／＋5）
8位　横浜FM（16／＋4）
9位　浦和（15／－4）
10位　清水（14／－1）
11位　岡山（13／－3）
12位　名古屋（12／－4）
13位　C大阪（12／－7）
14位　水戸（9／－2）
15位　長崎（9／－7）
16位　京都（8／－8）
17位　福岡（7／－5）
18位　G大阪（7／－8）
19位　千葉（6／－11）
20位　東京V（4／－14）

◆■J1第11節の対戦カード

▼10月21日（水）
19:00　FC東京　vs　柏
19:00　川崎F　vs　神戸
19:00　横浜FM　vs　東京V
19:00　清水　vs　町田
19:00　名古屋　vs　C大阪
19:00　京都　vs　鹿島
19:00　岡山　vs　水戸
19:00　福岡　vs　G大阪
19:00　長崎　vs　広島
19:30　浦和　vs　千葉