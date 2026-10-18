2026／27明治安田J1リーグ第10節が17日と18日に行われた。

柏レイソルが名古屋グランパスに敗れて首位から陥落。4連勝のサンフレッチェ広島、2連勝のFC町田ゼルビア、5連勝のFC東京が勝ち点「23」で並んでトップに立っている。ヴィッセル神戸は3－0の快勝で勝ち点差「1」の4位に位置。

鹿島アントラーズはレオ・セアラが得点ランキングトップの12ゴール目を挙げるなど、2－0の完封勝利で2連勝。川崎フロンターレは打ち合いを制して3試合ぶりの白星を挙げた。浦和レッズは後半アディショナルタイム4分の決勝点で水戸ホーリーホックを辛くも下した。

ガンバ大阪は清水エスパルス戦で2点差を追いつき、土壇場で5連敗を回避したものの、9戦未勝利に。ジェフユナイテッド千葉は横浜F・マリノスと痛み分けで降格圏脱出ならず。“東京ダービー”で退場者を出し、シュートを1本も打てずに屈辱の完敗を喫した東京ヴェルディは、3連敗で開幕10戦未勝利となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第10節

▼10月17日（土）

清水エスパルス 2－2 ガンバ大阪

ジェフユナイテッド千葉 0－0 横浜F・マリノス

東京ヴェルディ 0－4 FC東京

サンフレッチェ広島 3－0 京都サンガF.C.

セレッソ大阪 2－4 川崎フロンターレ

鹿島アントラーズ 2－0 V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック 0－1 浦和レッズ

柏レイソル 1－3 名古屋グランパス

▼10月18日（日）

ファジアーノ岡山 0－3 ヴィッセル神戸

FC町田ゼルビア 3－0 アビスパ福岡

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 広島（23／＋19）

2位 町田（23／＋15）

3位 FC東京（23／＋13）

4位 神戸（22／＋8）

5位 柏（21／＋5）

6位 鹿島（19／＋5）

7位 川崎F（16／＋5）

8位 横浜FM（16／＋4）

9位 浦和（15／－4）

10位 清水（14／－1）

11位 岡山（13／－3）

12位 名古屋（12／－4）

13位 C大阪（12／－7）

14位 水戸（9／－2）

15位 長崎（9／－7）

16位 京都（8／－8）

17位 福岡（7／－5）

18位 G大阪（7／－8）

19位 千葉（6／－11）

20位 東京V（4／－14）

◆■J1第11節の対戦カード

▼10月21日（水）

19:00 FC東京 vs 柏

19:00 川崎F vs 神戸

19:00 横浜FM vs 東京V

19:00 清水 vs 町田

19:00 名古屋 vs C大阪

19:00 京都 vs 鹿島

19:00 岡山 vs 水戸

19:00 福岡 vs G大阪

19:00 長崎 vs 広島

19:30 浦和 vs 千葉