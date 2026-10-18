エミネム、トランプ支持のキッド・ロックと共演　批判に反論「どちらかの側につく話じゃない」

エミネムが、キッド・ロックの新作アルバムへの参加を擁護した。キリスト教信仰をテーマにした同作への客演をめぐり、両者の政治的立場の違いが注目を集めるなか、エミネムは長年にわたる友情を重視する姿勢を示した。

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キッド・ロックは現地時間金曜日、ニューアルバム『Halfway 2 Jesus』をリリースした。収録曲「Heal My Faith」には、同じデトロイト出身で古くからの友人でもあるエミネムが参加している。

しかし、このコラボレーションには一部のエミネムのファンから批判の声が上がった。エミネムは2024年、デトロイトで開かれた集会でカマラ・ハリスへの支持を公言し、「Campaign Speech」などの楽曲でもトランプを批判してきた。その彼が、音楽業界でも有数の熱烈かつ影響力のあるトランプ支持者であるキッド・ロックと共演したことに、驚きを隠せないファンもいたのだ。

アルバム『Halfway 2 Jesus』のリリースから数時間後、エミネムはSNSでこう説明した。「どちらかの側につくという話じゃない。ただ、昔からの友人と一緒に音楽を作ることを選んだだけだ。俺たちみんなのために祈っている」

キッド・ロックも米Billboardのインタビューで、今回のコラボレーションについて詳しく語っている。当初、エミネムは「7 Sins」に参加すると発表されていたが、最終的には「Heal My Faith」に参加した。実はこちらが、キッド・ロックが最初にエミネムへ参加を依頼した楽曲だったという。「一緒にやる曲は2曲も必要ないってことで意見が一致したんだ……付き合っていると思われちゃうからな」と、キッド・ロックは冗談交じりに語った。

「俺たちはもう40年くらいの付き合いになる。正直、彼を俺の政治的な世界に巻き込みたくはなかったんだ。政治の話も少しはするけど、そんなに頻繁じゃない。意見が一致することもたくさんあるし、違うところがあっても笑い合える。だからこそ、彼にヴァースを書いてほしいと頼んだんだ」

エミネムは自身のヴァースで、〈ショック・ラップからロック・ラップへ／俺とダチ／あいつは俺の兄弟であって、政治的な敵じゃない〉（”From shock rap to the rock rap / My homie and me / He is my brother, not my political enemy”）とラップする。さらに、〈B・O・B（ボブ）／俺たちはG・O・D（神）を信じる人たちのためにこの曲を書いた／誰に投票したか、政治的にどちら寄りかなんて関係ない／リベラル派も福音派も同じ考えになれる／神が第一、ここは自由の国だ〉（”B.O. to the B. / We wrote this for those who believe in G.O. to the D / However you voted or lean / Liberal and evangelical can agree / Its God first, home of the free”）と続けている。

「このアルバムのテーマは、赦しとやり直すチャンスなんだ」とキッド・ロックはBillboardに語った。「この国にある分断を少しでも修復したいと思っている。俺はただ、ポジティブなメッセージを世界に届けたいだけなんだ。もう少し互いに寛容になって、分断を少しでもなくしていきたいと思っている」

from Rolling Stone US

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