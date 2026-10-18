18日に放送された『サンデーモーニング』（TBS系）の人気コーナー『スポーツご意見番』に出演した落合博満氏が、三冠王に輝いた阪神・佐藤輝明について言及した。

落合氏は「大あっぱれですよ。3つ揃えるというのは並大抵のことではないんですよ。巷では打率が低いから価値がないというけど、やっている本人からしたらそりゃ大変なことですよ。ましてや過去に10人もいないわけでしょう」と賞賛した。

佐藤輝は打率.306、39本塁打、106打点の成績を残して三冠王に輝いた。

▼ 歴代三冠王の成績

1938年 中島治康（巨人）率.361 本10 点38

1965年 野村克也（南海）率.320 本42 点110

1973年 王 貞治（巨人）率.355 本51 点114

1974年 王 貞治（巨人）率.332 本49 点107

1982年 落合博満（ロッテ）率.325 本32 点99

1984年 ブーマー（阪急）率.355 本37 点130

1985年 バース（阪神）率.350 本54 点134

1985年 落合博満（ロッテ）率.367 本52 点146

1986年 バース（阪神）率.389 本47 点109

1986年 落合博満（ロッテ）率.360 本50 点116

2004年 松中信彦（ダイエー）率.358 本44 点120

2022年 村上宗隆（ヤクルト）率.318 本56 点134

2026年 佐藤輝明（阪神）率.306 本39 点106