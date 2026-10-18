鬼の形相で銃弾を放つF。その標的は一体誰なのか――きょう18日に放送されるTBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)の第21話から、堺雅人演じるFの衝撃的な場面写真が公開された。シャキ城からの仲間の奪還に成功した乃木たちに、シンシーの熾烈な追撃が迫る中、絶体絶命の危機を救う救世主も現れるという。

Fが鬼の形相で銃を放つ その標的は?

前回の第20話では、乃木憂助(堺雅人)らが、シャキ城に囚われていた黒須駿(松坂桃李)ら仲間の奪還に成功。しかし、敵地からの脱出には、さらなる難関が待ち受けていた。

第21話では、宿敵・シンシーによる熾烈な追撃が始まり、乃木ら奪還チームは絶体絶命の危機に陥る。圧倒的な敵の勢力を前に、四面楚歌の状況へと追い込まれていく。

そんな中、今回公開されたのは、Fが鬼の形相で銃弾を放つ場面写真。険しい表情で銃を構える姿が捉えられているが、誰に向けて発砲しているのかは明かされていない。

さらに、追い詰められた乃木の前には、救世主が現れるという。

果たして、Fが銃を向けた相手は誰なのか。そして、乃木たちを救う救世主の正体とは。仲間の奪還に成功した乃木たちが、無事に敵地を脱出できるのか注目される。

【編集部MEMO】

堺雅人は、1973年10月14日生まれ、宮崎県出身。劇団「東京オレンジ」での活動を経て、ドラマ、映画、舞台などで活躍。主な出演作にNHK大河ドラマ『新選組!』『篤姫』『真田丸』、ドラマ『リーガル・ハイ』シリーズ、『半沢直樹』シリーズ、映画『南極料理人』『鍵泥棒のメソッド』『DESTINY 鎌倉ものがたり』など。TBS系日曜劇場『VIVANT』では主人公・乃木憂助をはじめ複数の役を演じている。

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