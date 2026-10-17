







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦を2-6で落とし、敗退まであと1敗に追い込まれた。試合中には一時リードを奪ったものの、デーブ・ロバーツ監督の代打策と継投判断が裏目に出たとの厳しい見方が示された。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が10月14日（日本時間15日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ドジャースは6回、ウィル・スミス捕手の2点適時二塁打で逆転に成功した。しかしその前後で、ロバーツ監督はベンチの選手を次々と投入していた。



まず無死走者1、2塁で、直近22打数で安打5のアンディ・パヘス外野手に代えてマックス・マンシー内野手を代打起用。マンシーは三振に倒れ、同時にドジャースは中堅手を失う形となった。



さらにミゲル・ロハス内野手に代えて21歳のホスエ・デポーラ外野手を投入したが、その直後にブルワーズが左腕のデイトン・ホール投手へ交代。左打者のデポーラには不利な対戦となったため、キケ・ヘルナンデス内野手を代打に送り、デポーラは打席に立つことなく役目を終えた。



さらにブレイク・スネル投手からの継投も遅れたロバーツ監督について、スモールソン氏は「指揮官のベンチ起用における過度な積極性と、ブルペン起用における積極性の欠如が相まって、ブルワーズに試合の主導権を握らせてしまった」と言及した。



リーグ優勝決定シリーズ第3戦は、ロバーツ監督の采配が全て裏目に出る試合となった。ワールドシリーズ制覇の筆頭候補とされてきたドジャースなだけに、勝利を逃すことの責任が重くのしかかっているようだ。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】