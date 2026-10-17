「おー、ヒー」星野仙一監督の一声が変えた桧山進次郎。阪神18年ぶり優勝…











10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。これから指名を受ける選手たちは、どのような野球人生を歩んでいくのだろうか。1991年に阪神タイガースからドラフト4位指名を受けた桧山進次郎は、22年間に及ぶ現役生活で数々の出会いを経験した。その一人が星野仙一監督だった。初対面で掛けられた思いがけない言葉をきっかけに、選手会長としてチームを引っ張る決意を固めた桧山。2003年には18年ぶりのリーグ優勝を経験する一方、日本シリーズには今も消えない悔いが残る。田崎健太氏の著書『ドラヨン』から桧山の野球人生をたどる全5回の抜粋連載。最終回は、22年間の現役生活を振り返り、野球人生を形づくった「出会い」の意味に迫る。



第1回はから





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監督交替にまず、身構えたのは星野を知る選手たちだった。



矢野輝弘と大豊泰昭は中日ドラゴンズ時代に星野が監督だった時期がある。二人は九七年のシーズン終了後、関川浩一、久慈照嘉の二対二のトレードでタイガースに移っていた。桧山はドラゴンズの久慈に連絡して、星野について訊ねると「負けだしたら大変やぞ」と教えてくれた。



それを聞いて、桧山は暗い気持ちになった。野村が監督だった三年間ともタイガースは最下位。



星野の機嫌が悪くなることは間違いなかった。



嬉しかったのは、星野と共に島野がヘッドコーチとして戻ってくることだった。島野は桧山たちの自主トレーニングに顔を出した。 「久しぶりです、宜しくお願いします」と頭を下げると「頼むぞ、頑張ってくれ」と応じた。



キャンプ前日のことだった。桧山は監督付の広報担当となっていた平田勝男から呼ばれた。監督室に来いというのだ。桧山は身を固くして、扉を叩いた。

すると――。



「おー、ヒー」



初対面にもかかわらず星野は「ヒー」と桧山を渾名で呼んだ。そして桧山の手を握った。



「選手会長、頼むぞ。引っ張っていってくれよ」



桧山は二〇〇一年からタイガースの選手会長を務めていた。星野が自分のことを信頼してくれているのだと桧山は飛び上がりそうになった。



「自分のレギュラーがどうのこうのよりも、俺はチームを引っ張っていかなあかんのやって。そこからはそれしか考えてませんでした」

















星野になってタイガースの選手たちの姿勢が変わったという。



「野村さんが色々と教えたので考える力はできていたんです。でもそれを自分たちで表に出せない選手ばかりでした。星野さんは〝積極的なプレーでのミスはOKだ。ただし凡ミスだけは絶対に許さない〞と。攻撃ではチャンスになると(バッターが)初球ストライクを見逃せば、星野さんは〝振らんかぃ〞の一言。それを聞いている選手たちは、 (好球ならば)初球からいかなあかんなと思うわけです。少しビビっていた選手を星野さんが前へ、前へ押し出してくれたみたいな感じでした」



星野が監督になった一年目の二〇〇二年は四位。そして翌二〇〇三年にタイガースは一八年ぶりのリーグ優勝を成し遂げた。



「チャンスのときは全選手が積極的に初球からガンガン振っていきました。ピッチャーはストライクが欲しいからまた甘いボールが来るんですよ。そこでヒット。次のバッターもまた初球を打つ。 そうしたらもうお祭り騒ぎですよ。 だからあのシーズンは大量点をとる試合が多かった。 (勝っていくと)世間の自分たちを見る目が変わっていくのが分かるんです。優勝が近付くにつれ警備が追いつかないので、試合前練習より早い時間からお客さんが(球場に)入っているんです。もう楽しかったです」



そして福岡ダイエーホークスとの日本シリーズに臨んだ。かつて日本シリーズは、遠くに見える蜃気楼のようだった。



「色んなOBの方から〝日本シリーズは経験した者しか分からない〞とか〝日本シリーズは経験せなあかんぞ〞って言われていたけれど、ぼくらは最下位のチームじゃないですか。だから、どんな世界かも分からない」



日本シリーズ第一戦、福岡ドームのグラウンドに立ったとき、桧山は先輩たちの言葉を肌で実感した。



「緊張感の中で一球一打、どんなプレーもおろそかにできないって思いました。一球どころか一秒ですね。みんなの期待を背負っているというのをひしひしと感じました」



三勝三敗となり決着は第七戦までもつれた。そして二対六で敗れ、日本一を逃した。



桧山が後悔しているのは最終戦の一回表だ。一死一、三塁の場面で四番の桧山は併殺打で倒れていた。



「あのとき、先制の一点が入っていれば流れが変わっていたやろうなっていうのがあった」



試合終了後、桧山は躯から全ての力が抜けたようにしばらく動けなかった。

















翌年から監督が岡田彰布となり、二〇〇五年にもリーグ優勝。翌年から代打として起用されるようになった。そして二〇一三年で引退。通算二二年という現役生活だった。



桧山は自分は人との出会いに恵まれていたと振り返る。



「二回の(リーグ)優勝が自分を大人にしてくれました。代打についても、すでに八木(裕)さんがいた。八木さんを参考にしました。監督にしても、出会う順番が変わっていたら野球人生どころか人生全てが変わっていたでしょうね。自分が何かしなきゃいけないというポイントで人に出会えてきた」



ただね、と桧山は微笑んだ。



「もっと早く気がついていたらと思うこともあるんです。自分が本当に野球の奥深さを学びだしたのは、三〇歳を超えてからなんです」



つまり、野村克也と出会ってからだ。



「それまで試合に出ていたので、満足していた。でも、心のどっかにもう一人の自分がいて、これは阪神やから出られているけど、他のチームやったら出られないと思いながら、野球をやってきた。もうちょっと早く野球について考えるようになっていたら、全然違った」



たぶん、 (安打を)二〇〇〇本打ってますねと笑った後、一息置いて付け加えた。



「でも新人でヤクルト(スワローズ)に入って一年目に野村さんの話を聞いていたら、〝何言うてんねん、訳分からんし〞と思ったかもしれない。今、自分が何かをしなければいけないという時期に、それを教えてくれる人に出会うことが大切ですね」



出会いは大切ですと言い聞かせるように呟いた。

















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