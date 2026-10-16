ステランティスジャパンがフィアットの新型コンパクトカー「グランデパンダ」を発表した。初代パンダをモチーフにした内外装に48Vマイルドハイブリッドを組み合わせた小型SUVで、価格は369万円から。11月7日に全国で発売となる。

フィアット「グランデ パンダ ハイブリッド」(Grande Panda Hybrid)

「おもちゃ箱から飛び出す主役」

グランデパンダのキャッチコピーは「毎日を、もっと“PANDASTIC”に」。ステランティスジャパン代表取締役社長の成田仁氏によれば、2026年第1四半期に欧州で2万1,000台超が売れた人気の車種だという。フィアットの本国・イタリアでは、市場全体の3位にランクインしているそうだ。

グランデパンダは「マーケットの流行に合わせただけの、単なるコンパクトSUVではない」と語るのは、ステランティスジャパンでイタリアンブランド事業部長を務める黒川進一氏。1980年にジョルジェット・ジウジアーロが手がけた初代「パンダ」の機能美や道具感を、現代のイタリアングラフィックとサステナビリティで再構築したのがこのクルマだと説明した。

全長約4ｍで荷室は412L

グランデパンダのボディサイズは全長4,010mm、全幅1,765mm、全高1,630mm、ホイールベース2,540mm。黒川氏は「日本の街並みや道路環境で本当に扱いやすいのは、無駄に大きなボディではなく、街になじむスマートなサイズ」と話す。室内は大人5人がくつろげる広さで、ラゲッジ容量は後席使用時で412L、後席を倒せば最大1,366Lまで拡大する。室内の収納スペースは合計約13Lだ。

パワートレインは1.2L直列3気筒ターボエンジンに15kWの電気モーター、48Vバッテリー、6速デュアルクラッチトランスミッション(DCT)を組み合わせたマイルドハイブリッド。システム合計出力は110PS。発進時はモーターだけで動き出す「eローンチ」を採用し、時速30km以下では最長約1kmのモーターのみによる走行が可能だ。WLTCモード燃費は20.8km/L。

初代パンダとリンゴットから生まれたデザイン

デザインについてプレゼンしたのは、イタリア・トリノのフィアット チェントロスティーレからやってきたインテリアデザイン責任者のミケーレ・ロンゴ氏。子どもの頃からの夢は「カーデザイナーになること」と「日本を訪れること」の2つで、今日はその両方がかなったと笑顔を見せた。

ロンゴ氏によると、初代パンダは「人を驚かせるためではなく、人を助けるためにデザインされたクルマ」だった。グランデパンダの開発では、そのヘリテージを「コピーする対象ではなく、遊び場のようなインスピレーションの源」として扱ったという。シルエット、非対称のフロントグラフィック、縦長のリアランプ、4本スポークのホイールが、グランデパンダの「主要な材料」になっている。

インスピレーションのもうひとつの源泉が、フィアットの旧本社工場「リンゴット」だ。屋上にある楕円形のテストコースをモチーフとし、インテリアの「リンゴット サークル」としてセンターディスプレイの枠やヘッドレストに採用した。

ダッシュボードにパンダの好物が?

インテリアは、初代パンダの棚のようなダッシュボード(ポケットダッシュボード)を現代的に再解釈。最大の見どころは、竹をモチーフにしたダッシュボードだ。ロンゴ氏いわく、「竹はパンダの食べ物」というユーモアから生まれたデザインで、初期のスケッチから竹のアイデアがあったそうだ。

竹をモチーフにしたダッシュボード

上位グレード「La Prima」のダッシュボードは、竹繊維(バンブーファイバー)を約33％含む素材で覆われている。竹繊維の採用はフィアットとして初めてだ。内装部品には飲料用紙パックのリサイクル素材も使われていて、その量は1台あたり約140本分に相当するという。

ボディカラーは「リモーネ イエロー」「アクア アジュール」「チネマ ブラック」「ジェラート ホワイト」の4色。南イタリアの太陽、エトナ山の火山性の大地、アルプスの青空、地中海の澄んだ海といった、イタリアの風景から着想を得たそうだ。

価格は369万円から

グレードは基本装備の「ICON」と、デザインや快適装備を充実させた「La Prima」の2種類。La Primaは17インチアルミホイールやルーフレール、「PANDA MADE WITH LOVE IN FIAT」のレタリングが入った専用シートなどを装備する。価格は以下の通り。

ICON：369万円(ジェラート ホワイト)、374万5,000円(その他のボディカラー)

La Prima：409万円(ジェラート ホワイト)、414万5,000円(その他のボディカラー)

La Prima ウィンターパッケージ：414万5,000円(ジェラート ホワイト)、420万円(その他のボディカラー)

安全装備・運転支援機能としては、アクティブセーフティブレーキ、レーンキープアシスト、インテリジェントハイビーム、ヒルスタートアシスト、電動パーキングブレーキ、前後ソナー、リアカメラなどを備える。

【フォトギャラリー】グランデパンダ