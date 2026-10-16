野村克也監督と「3年間ほとんど会話なし」…桧山進次郎の打撃を変えた“ベン…











10月22日に開催される2026年のプロ野球ドラフト会議。指名順位は選手への評価を示す一つの指標だが、入団後にどのような指導者と出会うかも、その後の野球人生を大きく左右する。1991年に阪神タイガースからドラフト4位指名を受けた桧山進次郎にとって、大きな転機となったのが野村克也監督との出会いだった。当初はほとんど会話もなく、出場機会も減少。しかし、ベンチで耳にした野村の“ぼやき”が、桧山の打撃を変えていく。田崎健太氏の著書『ドラヨン』から桧山の野球人生をたどる全5回の抜粋連載。第4回は、野村監督との知られざる関係に迫る。



第1回はから





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野村の野球は細かいと聞いていた。これまでとやり方が全く変わるだろう。そうした教えを受けていなかった自分たちは苦労することになる、野村の野球に合う選手と合わない選手が出て来るはずだと桧山は朧気に考えていた。



特に心配していたのは新庄である。



「ぼくは人見知りをしないので誰とも喋れるんですけれど、あいつは駄目と思ったら、全く話さなくなる。はっきりしている奴なんですよ」



九二年に新庄が一軍起用されたのは三塁手だった。その後、遊撃手を経て中堅手となった。同じ外野手になり桧山は新庄の身体能力に舌を巻いた。



「後にも先にも見たことのなかった肩(の強さ)だったですね。えげつない肩です。今のプロ野球選手でも誰もいないです。イチローの肩が強いっていいますけど、肩だけだったら新庄の方が凄いですよ」



新庄は天才肌の選手にありがちではあるが、気まぐれな部分があった。そこで野村と衝突するのではないかと思っていたのだ。



ところが、老練な野村は新庄のような選手の扱いを心得ていた。野村は新庄を持ち上げ、その身体的能力を買って投手としても起用してみたいと言い出した。



二月一日、安芸市営球場でのキャンプが始まると、新庄はブルペンで投球練習を始めている。



野村は新庄の元に近寄り、下半身の使い方などを教えた。二人の間には時々笑いが弾けた。新庄は野村という飼い主とじゃれる子犬のようだった。



当時の『デイリースポーツ』を捲ると、選手たちに向けた野村の言葉が載っている。



例えば――。



新庄の投手には「あれで腕が振れたら大変な投手になりますよ。一六〇キロでも出るね」 (二月四日)と評価。それまでの外野手から、三塁の守備練習をさせた若手の浜中治には「浜中のことが気になってな。 『できるかな』と思っていたが...。できるような感じがあるな」 (二月六日)。



テレビの取材を受けていた坪井には「よう天才!天才は何もせんでエエから楽やのう。守備もしっかりせいよ」 (二月八日)と軽口を叩く、といった具合だ。



野村と距離を置いていた大豊泰昭には、しばらくしてから近寄っている。



〈「頭の上から地下室までストライクゾーンがあるのは何でや?」との問いから始まり、大豊の思考回路をズバリ指摘。「四球が嫌いなんやろ。本塁打が欲しいんやろ。それはお前の立場や。一人で野球するな!オレ(指揮官)の立場はどうなるんや?」性格を端的に見抜かれた大豊は、ただ黙って聞くしかなかった〉 (二月八日)



投手では若手左腕の井川慶、ドラフト三位で入ってきた福原忍たちへも、時に褒め、時に厳しく接している。



しかし、不思議なことに桧山に関する野村の発言はない。



「ぼくとは全然喋ってくれない。〝おはようございます〞と挨拶しても、〝おはよう〞と返していただけるだけ」



桧山はキャンプ中に故障し、 チームに合流したのは五月だった。復帰時の打順は七番。 このシーズンは、九五試合の出場に留まっている。



















翌二〇〇〇年は先発から外れることが多くなった。



「 (タイガースの)暗黒時代ですけれど、曲がりなりにもクリーンナップを打っていた男が、いきなり試合に出られなくなった。片や新庄は四番を打っている。 (観客席の) ファンからは〝お前、終わったなぁ〞とか〝いつまでおんねん。おらー、辞めてまえ〞とかそれ以上の言葉が浴びせられる。もう相手チームがどうこうよりも、敵は野村(監督)っていうのがあったかもしれません。自分の野球人生が掛かっているわけですから」



野村はベンチに座りながら、相手投手の配球を予想するのが常だった。その近くに席を取り、耳をそばだてる若手選手もいたが、桧山はわざと距離を置いて座った。プロとして八シーズンを過ごしてきたという誇りがあった。試合に出られなくなったからといって、野村に擦り寄るのは嫌だった。



もちろん、このままだと選手生命が終わってしまうという危機感はあった。



「試合に出られないんでベンチでずっと見ているしかない。そうすると野村さんがずっとぼやいているんです。〝このピッチャーはスライダーがボールになると、もう一球スライダーや〞。(打者有利の)バッティングカウントになったときに〝次、真っ直ぐ来るぞ。最初から準備して短く持って上からコツンと打つか、打つポイントを前にするか、さあ、どうする。ほらファウル(とぼやく) 。もう(打てる可能性は)ないわ〞。あるいは〝キャッチャー、古田。フルカウントは変化球のサイン。これは性格やからなかなか直んない〞という風です。こっちは暇やし、聞いていますよね。毎日ベンチに座っていると自分でも予想し始める。当然ですが野村さんのが当たるんです。なるほどなぁ、そういう風に考えるのかって思うようになった」



もちろんタイガースでも対戦投手の分析は行っていた。ミーティングでは配球、球種の資料を手渡された。桧山もそれを頭に入れていたつもりだった。しかし、野村の話を聞いて、自分の打席に当てはめて考えていなかったことに気がついた。そして、先輩の和田豊がスコアラーが作成した資料を試合直前まで読み込んでいたことを思い出した。



「カウント別にどの球種が多いとかいうのは資料を見たら分かる。和田さんはキャッチャーの立場になって、自分と対戦するときはどう配球するか、バッテリーの癖などを考えていたはずなんです」



和田は日本大学から八四年のドラフト三位でタイガースに入っていた内野手である。長打はないが、常に三割前後の打率を残していた。資料は資料に過ぎない。自分に落とし込んで考えることが大切なのだと、はっとした。それを実践していた和田を目の当たりにしながら気がつかなかった自分を恥じた。



「自分が性格を含めてどういうタイプなのかを認識して、データを活用しなければならない。野村さんのミーティングではそのヒントをずっとおっしゃっていた」



例えば、打席で一球見逃したとき、捕手の立場になって考える。単に手が出なかったのか、他の球を待っているのか。こちらを見定めているはずだ。そんな風に考えると次第に捕手との駆け引きが楽しくなってきた。



[caption id="attachment_295563" align="aligncenter" width="1200"] 外野を守る桧山と新庄【写真：産経新聞社】[/caption]

















二〇〇一年、桧山は再び先発に起用されるようになった。一二一試合に出場、初めて三割打者となったのだ。



広島市民球場で野村から声を掛けられたことを桧山は今も覚えている。



「三割おめでとうって言われたんです。心の中でヨッシャーって思いましたね。やっと野村さんが認めてくれたって」



選手に対する応対には「無視、賞賛、非難」の三段階があるというのが野村の口癖である。ようやく第一段階の「無視」から抜け出したのだと嬉しかった。ここまで三年間、野村とはほとんど会話したことがなかった。来年は野村と言葉を交わす時間が増えるはずだった。しかし――。



このシーズン終了後、野村は解任。星野仙一が新監督に就任した。



そして星野の言葉が漏れ伝わってきた。



――このチームにレギュラーはいない。



それを聞いて桧山は思わず「嘘やん」と呟いた。（最終・第5回につづく）















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